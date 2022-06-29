الوكالة الوطنية للإعلام

التيار المستقل: نأمل من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة القادرة ان تساعد العهد القادم لإنقاذ شعب لبنان من المأساة

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" يوم أمس، اجتماعه الاسبوعي الكترونيا، برئاسة رئيس التيار اللواء عصام أبو جمرة، واصدر بعده بيانا، اشار الى ان المجتمعين ناقشوا "مسار تأليف الحكومة بدءا بفوز دولة الرئيس نجيب ميقاتي بـ ٥٤ صوتا بالاستشارات الملزمة للتكليف، وانتقاله بعدها الى الاستشارات غير الملزمة التي انتهت بعد ظهر يوم أمس، وختمها بمقابلة رئيس الجمهورية للانطلاق بعدها بعملية التأليف التي ربما لا تنتهي قبل انتهاء العهد".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: على الدول المرشحة للناتو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يجب على الدول المرشحة لعضوية حلف الناتو مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.

وأضاف في تصريحات حول تطلعاته من قمة الناتو الجارية حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، إن القمة تنعقد في توقيت حرج، مع التبعات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأردف أنه من المرتقب أن يصادق زعماء دول الناتو على المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف خلال القمة، وأن هذه الوثيقة ستشكل رؤية الحلف المستقبلية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأكد على أنه في الوقت الذي يواصل فيه حلف الناتو التكيف مع التغيرات الأمنية باستمرار، تظل مبادئه ثابتة دون تغيير، وأبرزها المادة الخامسة من ميثاق الحلف المتمثلة في التضامن بين الأعضاء، واعتبار أي اعتداء مسلح على أحد الأعضاء هو اعتداء على الجميع.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التضامن والوحدة بين الحلفاء في الناتو، لافتا إلى أن الحلف يتعهد بمكافحة كافة أشكال الإرهاب، وأن هذا الأمر ساري بالنسبة للدول المرشحة لعضوية الحلف أيضا.