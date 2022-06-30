النساء في القوات المسلحة الأردنية - علياء براهيمي- 22/6/2022

قالت: بمناسبة يوم المرأة العالمي في آذار الماضي، نُشِر مقطع فيديو مصوّر لعسكريات من القوّات المسلّحة الأردنية يتسلقن أبراجًا، ويطلقن النار، ويهبطن من المروحيات. تُظهر هذه الوحدات النسائية الخاضعة لإشراف القيادة العليا في الجيش الأردني، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القيود على المواقع التي يمكن للمرأة أن تشغلها في القوّات المسلّحة قد أصبحت جزءًا من الماضي. وفي هذا الصدد، تتمثّل رؤية القوّات المسلّحة الأردنية التي حدّدتها ضمن استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي الصادرة في أيلول 2021 في "أن تكون "القوات المسلّحة" مؤسسة أمنية رائدة على المستوى العربي والدولي في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي، وبناء قدرات الكفاءات الجندرية، وتعزيز النهوض بالمرأة في القوات المسلحة الأردنية". كذلك، وضعت القوات المسلحة هدفًا بزيادة نسبة مشاركة النساء إلى 3 في المئة في مناصب ضباط الميدان، أي في وحدات الخطوط الأمامية مثل سلاح المشاة.

ما يواجهه بايدن مع أردوغان في قمة حلف "الناتو" - سونر چاغاپتاي – 28/6/2022

في 13 أيار ، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصاه في عجلة خطط "الناتو" الرامية إلى توسيع الحلف رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن أنه سيعترض على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف خلال اجتماع القمة المقرر انعقاده في مدريد هذا الأسبوع. ومن بين الأسباب الأخرى التي أشار إليها أردوغان هي وجود شبكات مرتبطة بـ "حزب العمال الكردستاني"، الجماعة التركية المقاتلة التي يعتبرها حلف "الناتو" كياناً إرهابياً وصُنفت رسمياً على هذا النحو من قبل العديد من الدول الأعضاء في الحلف. وقال أنه هكذا قد يكون راضياً عن تنازلات رمزية تعزز فرص إعادة انتخابه.