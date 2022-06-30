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بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على انتهاء جولتي الإستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي جمع لقاء عند التاسعة صباح اليوم في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس ميقاتي الذي أطلعه على نتائج الإستشارات النيابية التي أجراها وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها وقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي أنه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها.

المنار

وصل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا حاملا تشكيلة حكومية أو بالاحرى تعديلا حكوميا ليودع نسخة لدى الرئيس عون بعد جوجلة الافكار التي طرحت خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، الرئيس ميقاتي تحدث عن ضيق الخيارات والوقت.

nbn

النسخة الأولى من مسودة التشكيلة الحكومية التي رأى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنها مناسبة حملها إلى القصر الجمهوري وباتت في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون ليدرسها ويبدي رايه فيها وفق ما جاء في بيان بعبدا حول تفاصيل اللقاء.

mtv

بسرعة قياسية غير مسبوقة قدم نجيب ميقاتي تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية . فقبل أقل من اربع وعشرين ساعة على انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة زار رئيس الحكومة المكلف قصر بعبدا ، والتقى الرئيس ميشال عون ، حاملا ملفا ابيض

NTV

ليلا كان الرئيس نجيب ميقاتي في طور التشاور مع رئيس الجمهورية حتى لا يتهم انه اعد لائحة كانت جاهزة فور انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة.

OTV

وفي اليوم الأول بعد الاستشارات ، سلم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسودة حكومية أولى، علقت عليها مصادر نيابية عبر ال أو.تي.في. معتبرة أنها قدمت لترفض، وأنها مؤشر إلى أن ميقاتي لا يريد حكومة جديدة، بل يفضل الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، في انتظار الاستحقاق الرئاسي القريب.

LBC

فعلها رئيس الحكومة المكلف وقدم أولى مسودات التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية اليوم.

الميادين

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​، تعليقاً على قرار ​ليتوانيا​ تقييد مرور البضائع الخاضعة لعقوبات ​الاتحاد الأوروبي​ إلى كالينينغراد الروسية، أنه "يجري تطوير إجراءات للرد، وقرارات الرد قيد الإعداد، لكن في الوقت نفسه، بالطبع سيتعين على ​بروكسل​ وكل ما يطلق على نفسه الوحدة الأوروبية، تحديد موقفه".

الجزيرة

اعتبر ​حلف شمال الأطلسي​ أن ​الصين​ تشكل "تحدّيا لمصالح" دول ​الناتو​ و"أمنها" في خريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها خلال قمته في ​مدريد​.وأشار حلف شمال الأطلسي في بيان، الى أن "المفهوم الاستراتيجي أن طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحديان مصالحنا وأمننا وقيمنا"، مدينا "الشراكة الاستراتيجية" بين ​بكين​ و​موسكو​ ضد "النظام الدولي".

العربية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (​الناتو​)، ​ينس ستولتنبرغ​، "أننا سندعو ​فنلندا​ و​السويد​ رسميا اليوم للانضمام إلى الحلف بعد الاتفاق الذي تم مع ​تركيا​"، موضحاً أن "عضوية فنلندا والسويد في الحلف تحتاج لمصادقة 30 برلمانا عليها"، واعتبر أن "الإتفاقية بين تركيا وفنلندا والسويد مهمة للغاية لأنها تعكس التزامنا بالوقوف معا كحلفاء".