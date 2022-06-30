لبنان الحر

سلّطت النائب ستريدا جعجع, "الضوء على أهميّة اجراء انتخابات رئاسة الجمهوريّة في موعدها لما لهذه الانتخابات من أهميّة كبرى، باعتبارها مفصليّة في تحديد مصير لبنان ووجهته في السنوات المقبلة".وركّزت على أن" المطلوب اليوم هو العمل من أجل الحرص على تطبيق الدستور في هذا الاستحقاق مثلما تم تطبيقه في انتخابات رئاسة مجلس النواب وتكليف رئيس الحكومة العتيدة".

صوت لبنان

استبعدت النائبة غادة أيوب تأليف حكومة جديدة لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، واعتبرت ان "عملية التأليف ستكون امام مخاض صعب، والأصعب هو نيلها ثقة المجلس النيابي بعد ان كُلف الرئيس نجيب ميقاتي ب 54 صوتاً فقط"، ولفتت الى ان "عدم مشاركة تكتّل الجمهورية القوية في الحكومة ينسجم مع المعايير التي وضعها التكتل وهذا نوع من المواجهة وليس حياداً عن الاستحقاقات".

radio orient

اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، خلال مشاركته في طاولة مستديرة بعنوان " تحول التعليم في الطوارئ والأزمات" في ​باريس​، أن "​لبنان​ سيواصل الصمود على الرغم من الأزمات المتعددة التي يواجهها، بواسطة الدعم الذي قد يقدمه ​المجتمع الدولي​ والذي ساعده على إنهاء عام دراسي كان مليئا بالتحديات والعقبات".

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​، أن "لبنان بأمس الحاجة إلى ​حكومة​ جديدة، ونحن نؤمن ونعمل على أن تتشكل هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون التفكير قبل أي شيء بإجراءات عملية، وأن لا نضيّع الوقت بالخلافات والشعارات التي كانت وستبقى كبيرة وكثيرة، وعليه، فإن كل من هو معني ببلدنا بشأن حكومي أو وزاري أو معيشي أو اقتصادي، يجب أن يفكّر بخيارات وإجراءات حقيقية، فضلاً عن المسارعة إلى إجراءات فعلية وواقعية تريح الناس قليلاً، وتعطيهم أملاً على مستوى كل المعالجات".

صوت المدى

أشار النائب ​جميل السيد​، إلى أنه "وردتني عشرات الإتصالات من أمّهات في ​البقاع​ للشكوى من أمرين: أولًا: صعوبة شراء ​الخبز​ لأن بعض الأفران تبيعه لبعض ​النازحين​ للسوق السوداء أو للتهريب إلى ​سوريا​، وثانيًا: الإنقطاع الكلي للكهرباء".وأوضح في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا تواصلنا مع المسؤولين وكلّهم يدّعون العجز! عالجوا هذا الوضع قبل أن يتحوّل إلى مشكلة أمنية".