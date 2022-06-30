نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء التي أوردتها وكالة تسنيم عن انتهاء المباحثات دون التوصل إلى أي نتيجة مع الجانب الأمريكي بوساطة أممية بشأن الاتفاق النووي والتي تعقد حاليا في قطر.وقالت ان "محادثات الدوحة ما تزال مستمرة في يومها الثاني ولم تنته بعد".ولفت المصدر إلى أنه في هذه الجولة من المفاوضات يمارس الجانب الأوروبي دوره لكن القضايا العالقة بين الجانبين ما زالت مطروحة للمتابعة والنقاش.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن وجود إسرائيل هو عامل توتر في المنطقة، وإن الأمن فيها لن يتحقق إلا بتعاون دولها، والدول المطلة على بحر قزوين.وفي كلمة له خلال القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين، أضاف رئيسي أن بلاده "صديقة لجيرانها في الأيام الصعبة"، وأنها "لا تترك أصدقاءها وحدهم في المصاعب".

أعلنت السلطات التركية،أنها ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصا يشتبه بهم في "قضايا إرهاب"ينتمون الى حزب "العمال الكردستاني" وحركة "فتح الله غولن"، اللذين تعتبرهما إرهابيين، ويأتي هذا بعد يوم واحد من بيان مشترك بين السويد وفنلندا وتركيا أفاد بأن ستوكهولم وهلسنكي ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع أموال وتجنيد لصالح "حزب العمال الكردستاني" وتسليم مطلوبين لصالح تركيا.

كرر حلف الناتو أنه سيبقى "ذو طبيعة دفاعية" في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو خلال السنوات العشر القادمة.وجاء في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف: "يعتزم الناتو حماية حرية وأمن حلفائه. والغرض الرئيسي للمنظمة ومهمتها الأساسية هو ضمان دفاعنا الجماعي ضد جميع التهديدات، بغض النظر عن مصدرها.

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بالقمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوي,على "أن روسيا طالما دعت إلى تعميق الشراكات بين دول بحر قزوين الخمس.وقال بوتين إن تعميق الشراكات بين الدول الخمس يتضمن قطاعات السياسة والأمن، كما يتعين على مناطق بحر قزوين الخمس "زيادة التعاون في الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبيعية، وغيرها من الطوارئ من صنع الإنسان.كما اقترح بوتين دعوة الدول المشاركة في اتفاقية طهران التي تهدف إلى حماية بحر قزوين إلى المؤتمر.

اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي كونستانتين زاتولينان لا جديد في قرار الناتو وصف روسيا رسميا بأنها "التهديد الرئيسي لأمنه",و"لم يكن هناك شك في أن هذه هي الطريقة التي ينظرون بها إلينا في الوقت الحالي"، وأضاف أن الناتو يعتبر الصين أيضا تهديدا كبيرا ومنافسا للولايات المتحدة.,ويرى زاتولين أن إعلان روسيا "التهديد الرئيسي" سوف ينشّط قوى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل "المطالبة بالولاء الكامل من الحلفاء"

أعرب قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) ، عن قلقهم حيال حقوق الإنسان في الصين، ونددوا بالممارسات التجارية "غير الشفافة والمشوهة للسوق" من جانب بكين.

اتهمت بكين دول مجموعة السبع بـ"زرع الانقسام" بعد أن إدانتها ما اعتبرته نقصا في الشفافية من جانب بكين في ممارساتها التجارية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين: "بينما يحارب المجتمع الدولي الوباء ويسعى جاهدا لإنعاش الاقتصاد، فإن مجموعة الدول السبع ليس فقط لا تلتزم بالوحدة والتعاون، انما على العكس تسعى الى زرع الانقسام وخلق خصومات بدون أي حس بالمسؤولية أو مبدأ أخلاقي".

قالت صحيفة "بوليتيكو" أن قمة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا في الغرب، والتي اختتمت اعمالها في ألمانيا، فشلت على جميع الجبهات..لقد "بدا أن أقوى قادة العالم يتأرجحون على شفا الفشل على جميع الجبهات. لقد كانوا عاجزين عن وقف الحرب في أوكرانيا أو منع المزيد من الزيادات غير المنضبطة في الأسعار".وأشار المقال إلى أنه على الرغم من تفاخرهم باتفاق غير عادي وغير مسبوق على الحاجة إلى مكافحة هذه التحديات، فإن القرارات التي أقروها تبدو هزيمة ذاتية ومثيرة للجدل. وأضافت الصحيفة: "على سبيل المثال، يتعلق هذا بمحاولات خفض أسعار النفط والغاز مع تأكيد الرغبة في تحقيق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع ثلاثي، حضره رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في إطار قمة الناتو في العاصمة الإسبانية.: "إن تعاوننا الثلاثي، في رأيي، هو المفتاح لتحقيق هدفنا المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضاف بايدن: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء (التطوير) التصعيدي المستمر لكوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وتجاربها، فضلا عن إجراء محتمل لتجربة نووية".

أفادت شكوى كشف عنها في محكمة اتحادية في بروكلين، باتهام مواطن سعودي بالكذب على المسؤولين الفيدراليين الأمريكيين، قيل إنه استخدم حسابا مجهولا في إنستغرام لمضايقة وتهديد المعارضين.