اللواء – عمر البردان

نقل عن مصادره أن التطورات التي استجدت على صعيد ملف الترسيم، وبعد الإيجابيات التي سمعها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في لبنان وإسرائيل، فإنه سيتابع تفاصيل الملف شخصياً، ما يرجح عودته إلى بيروت في الأيام المقبلة، حاملاً معه الرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية. وقد علم أنه في حصول توافق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بخصوص الترسيم البحري، فإن عودة المفاوضات الثنائية غير المباشرة، ستصبح أمراً واقعاً، ما يفتح الطريق أمام البدء بعمليات التنقيب في هذه المنطقة.

نداء الوطن – كلير شكر

قالت أنه بدءاً من أول تموز، أي يوم غد الجمعة، سيكون قرار مجلس الوزراء الرقم 155 الصادر في 20 أيار الماضي موضع التنفيذ، والقاضي برفع تعرفة الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية، والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات، وخدمات الجملة للشركات المرخّص لها تزويد خدمات الانترنت وخدمات نقل المعلومات. والنتيجة، ستكون الفواتير الجديدة مضروبة خمس مرات عن الفواتير القديمة، يعني أنّ من كان يدفع حوالى مئة ألف ليرة، سيتكبد بعد الأول من تموز حوالى 500 ألف ليرة كفاتورة اتصالات خلوي.