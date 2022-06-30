الوكالة الوطنية للاعلام

الرئيس عون تسلم من الرئيس المكلف صيغة للحكومة التي يقترحها على ان يدرسها ويبدي رأيه فيها ميقاتي: لخيارات ضيقة والوقت مهم جدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التاسعة صباحاً في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي اطلعه على نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها امس وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها. وقد ابلغ رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي انه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها. وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: "على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها امس، وجدت ان الخيارات ضيقة جداً وأن الوقت مهم جداً. جوجلت الافكار التي طُرحت خلال الاستشارات، وزرت فخامة الرئيس وتشرفت بلقائه هذا الصباح وسلمته تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف. وتعلمون واعلم كم ان الوقت مهم، فطلب فخامة الرئيس ان يدرسها ويعود اليّ بها". ورداً على سؤال عن نوع التشكيلة او توصيفها قال ميقاتي ان "التشكيلة باتت موجودة لدى فخامة الرئيس". وكان ميقاتي لدى دخوله القصر الجمهوري لوّح للصحافيين بمغلف ابيض يحمله وقال: "هيدي التشكيلة".

وكالة الأناضول

أردوغان: نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب عبر سياسة متوازنة

ال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل مساعيها لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، عبر اتباع "سياسة متوازنة". جاء ذلك في تصريح أدلى به في بداية لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها". وبمبادرة تركية، تم إنشاء "خط أحمر" بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة. وأوضح أردوغان أن الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز قوة الناتو، ستقدم مساهمة خاصة للملف الروسي الأوكراني. وأشار الرئيس التركي إلى حدوث تطورات سلبية في الآونة الأخيرة فيما يخص مسألة الحبوب والطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وتابع قائلا: "دعونا نوفر في أقرب وقت ممكن، فرصة أمام البلدان التي تفتقر حاليًا إلى الحبوب من خلال ممرات مفتوحة". يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. وأعرب أردوغان عن سعادته للقاء نظيره الأمريكي مجددا بعد فترة طويلة، مبينا أن قمة الناتو "قمة قوية للغاية من حيث جدول أعمالها". وحضر لقاء أردوغان وبايدن من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون. بدوره تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر إلى نظيره التركي، على جهوده الرامية لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.