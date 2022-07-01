نداء الوطن

"ويمبلدون": خروج رود ورادوكانو وكونتافيت وموغوروزوا

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة على التوالي في بطولة ويمبلدون البريطانية ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ليعبر الى الدور الثالث.

هل ينضم نيمار الى تشيلسي؟

امل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا في رؤية "رفيقه العظيم" ومواطنه نيمار ينضم الى صفوف نادي تشلسي الإنكليزي الذي يدافع عن الوانه في حال تأكدت شائعات رحيل المهاجم الدولي عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

سباحة: فوز بالترينييري في ال10 كلم

احرز الإيطالي غريغوريو بالترينييري ذهبية سباق 10 كلم في المياه المفتوحة في بطولة العالم للسباحة المقامة في بطولة العاصمة المجرية بودابيست.