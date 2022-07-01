TL

شيء ما استجد على خط تشكيل الحكومة استدعى اتصالا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أفضى للاتفاق على عقد لقاء غدا للتشاور حول الصيغة الحكومية الجديدة.

المنار

نفخت رياح التصريحات فأطفأت سريعا الشمعة التي ظن اللبنانيون انها اوقدت تحت الطبخة الحكومية.

ولان انضاج تلك الطبخة بحاجة الى نضج بالمسؤولية والوطنية، فان الجميع معني بتدوير الزوايا قدر الامكان لانشاء حكومة، لان اي حكومة تنشأ هي افضل من عدمها.

nbn

إنطلاقة ساخنة سجلتها عملية تشكيل الحكومة العتيدة في وقت مبكر.

السخونة عكستها السجالات التي دارت بين فريقي التأليف إثر تسريب المسودة الأولى لصيغة التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إنجاز الإستشارات النيابية غير الملزمة وهي مدة قصيرة ترقى إلى مستوى السابقة في تاريخ العمل على تأليف الحكومات.

mtv

في المقلب التشريعي الصورة ليست اوضح كثيرا.فالجلسة التي عقدتها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في مسائل تتعلق بمشروع موازنة 2022 وبتشريعات تتعلق بخطة التعافي لم تتوصل الى اجوبة وافية.

فميقاتي تقدم باقتراحات جديدة على خطة النهوض، رأى بعض النواب انها في مثابة خطة جديدة.

NTV

جلسة مجموعة السبع العونية كانت مقررة مسبقا بجدول أعمال عالي السقف إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أقام حاجزا طيارا على طريق العرقلة وأنجز فرض التأليف, تاركا للتيار تفسير التركيبة الجديدة المعدلة برؤوس وزارية متحورة, ولعل أبرز من أطيح بهم وزير الطاقة وليد فياض الذي أصيب بصعقة تيار من مفاعل سلعاتا وستكون فرص باسيل في الاعتراض ضيقة ومحدودة.

OTV

إذا كان العنوان الأول إقليميا ودوليا اليوم هو إعلان واشنطن صراحة عن فشل الجولة الجديدة من مفاوضات النووي في الدوحة، فالعنوان الأول محليا هو بدء تطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات اعتبارا من الغد، بما يضيف عبئا جديدا على الأعباء المادية التي باتت تفوق قدرة الناس على التأقلم والصمود، خصوصا في ظل التخبط الرسمي إزاء سبل الخروج من الأزمة.

LBC

تم تشغيل عداد زيارات التكليف إلى قصر بعبدا، أمس زيارة أولى وغداً زيارة ثانية. الزيارة الأولى أحرقتها التسريبة من القصر الجمهوري للتشكيلة الأولى والتي لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية.

الرئيس المكلف طوى إشكالية التسريب لينتقل إلى المربع الثاني والزيارة الثانية غدا، فماذا ستحمل؟ هل سيسلم الرئيس المكلف تشكيلة ثانية بعدما سقطت التشكيلة الأولى؟ أم أن لقاء الغد سيكون لغسل القلوب بعد ما شاب اللقاء الأول.

الميادين

روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية.

الجزيرة

عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: نناشد واشنطن برفع عقوباتها وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران.

العربية

الناتو: على بوتين سحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فوراً.