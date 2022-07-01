لبنان الحر

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي محمد ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر.

صوت لبنان

إختتم قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل ابو سمرا تحقيقاته في جريمة أنصار التي ذهبت ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، حيث استكمل اليوم استجواب المتهمَين في الجريمة، اللبناني حسين فياض والسوري حسن الغناش، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لابداء المطالبة بالأساس تمهيدا لإصدار القرار الظني.

radio orient

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري والنواب: قاسم هاشم جورج عقيص، حسن عز الدين، حليمة القعقور، ملحم خلف سيمون ابي رميا ورامي فتح.

اذاعة النور

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الاعتداء الاثم الذي تعرض له احد القضاة الشرعيين في محكمة الضاحية الجنوبية (الشياح) في "انتهاك فاضح لحرمة المحكمة وقضاتها واعتداء على جسم القضاء الشرعي.

صوت المدى

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وتم التشاور في الشؤون العامة.