الجمهورية / عماد مرمل

أوضح أن التشكيلة الوزارية الأولى التي رفعها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الى رئيس الجمهورية ميشال عون، لم تصمد غداة انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، والأرجح انّها مجرد محاولة أولية، في حقل تجارب وتجاذب تمتد مساحته بين القصر والسرايا. وسواء "شاطت" الطبخة الحكومية تحت وطأة التسريب المتعمّد او المضمون الخلافي او كلاهما معاً، فإنّ الثابت انّ التشكيلة المرفوعة لم تنجح في "امتحان الدخول" إلى قصر بعبدا، في انتظار الدورة الثانية.

الديار / فادي عيد

لفت إلى عودة الحركة العربية والغربية باتجاه لبنان على أكثر من خلفية، متزامنة مع استمرار الإنهيار الإقتصادي والمالي، ومع ما جرى في الساعات الماضية من أجواء حكومية لا تشي بأي معطيات تنبئ بأن الحكومة ستولد في وقت قريب، أو أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيقبل بالتشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والتي تحوّلت إلى مادة سجالية وتصعيد كلامي بين المقرّبين من الطرفين، وقال أنه وفق مصادر مواكبة لهذا المسار، يحمل أكثر من عنوان في هذه المرحلة، بحيث تصبّ زيارة وفد الجامعة العربية لمتابعة الملف اللبناني عن قرب، بعد الخلافات الأخيرة بين هذا البلد ودول الخليج منذ إطلاق المبادرة الكويتية، وصولاً إلى ما واكبها آنذاك من أكثر من محطة، إضافة إلى أن المعلومات، تشير إلى أن الوفد سيستطلع الواقع اللبناني عن كثب، خصوصاً بعدما سجّلوا ارتياحهم لحصول الإنتخابات النيابية، مما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، ولهذه الغاية، فإن الوفد العربي سيؤكد على ضرورة استكمال لبنان لاستحقاقاته الدستورية، ومن الطبيعي متابعة المبادرة الخليجية والعربية، التي حملها معه آنذاك وزير الخارجية الكويتي محمد ناصر الصباح إلى بيروت، إضافة إلى أن الوفد سيطّلع على ما يعانيه لبنان من أزمات إقتصادية واجتماعية ومعيشية، على أن تكون القمة العربية التي ستعقد في الجزائر أساسية لدعم لبنان، الذي سيكون بنداً رئيسياً على جدول أعمالها، والأمر عينه لمؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إصافة إلى متابعة مستمرة لكل ما يحيط بالملف اللبناني بصلة.

نداء الوطن / رمال جوني

استند إلى التجارب السابقة، وقال إن أحداً من الناس لم يعترض على أي "زيادة" وضعت إن على البنزين أو الخبز أو الدواء أو غيرها من السلع الأساسية، وبالتالي، فإنه حكماً لن يعترض أحد على الزيادة على الاتصالات، على العكس، سيمضي كل مواطن في حياته كالمعتاد، مع فارق بسيط أنه سيعتمد نظام «التقنين» في الاتصالات والتواصل، للحفاظ على "الميغا"، حيث من المتوقع أن يلجأ كثر إلى نظام خفض باقات الإنترنت، أقله في الفترة الأولى، من مرحلة دخول عالم الاتصالات فورة الغلاء، وبعده "بيتعود" على التعرفة الجديدة، وستصبح من روتينه اليومي. وتساءل كيف يتحضّر المواطن للتسعيرة الجديدة للاتصالات وهل هو راضٍ عنها؟ وأضاف يتحضّر المواطن لأكبر ضربة موجعة في تاريخه، فأسعار الإتصالات الخيالية، قد تعيده إلى زمن الـsms، وقد تدفع بعضهم لإلغاء الانترنت WiFi من المنازل، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ ما إن قررت الشركات رفع التعرفة 3 و4 أضعاف، في ظل فورة الغلاء التي أطاحت بكل مقدرات الناس، وحوّلتهم إلى "سلعة".