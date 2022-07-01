روسيا اليوم

بوتين يتهم الغرب بالإخلال بتوازن سوق المواد الغذائية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن سياسات الغرب الاقتصادية غير الخاضعة للمراقبة، هي السبب في اختلال توازن سوق الغذاء.

وأجرى فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ناقشا خلالها حالة وآفاق التعاون الثنائي، والقضايا الحالية على جدول الأعمال الدولي والوضع في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك في سياق أنشطة مجموعة العشرين، التي تترأسها إندونيسيا في عام 2022. وقال بوتين في مؤتمر صحفي بثته قناة RT على الهواء مباشرة: "بالطبع، تحدثنا عن قضايا تهم العالم كله، كل البلدان اليوم. أعني تزويد الأسواق العالمية بالأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى، بما في ذلك الأسمدة المعدنية"، مكررا تأكيده أن "اختلال أسواق المواد الغذائية هو نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المسؤولة لعدد من البلدان، والإنفاق غير المنضبط وتراكم الديون غير المضمونة، وقد تفاقم الوضع منذ بداية وباء فيروس كورونا".