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لجنة المال طالبت بتصور واضح لسعر صرف يمهد للموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحثت في مسائل متعلقة بمشروع موازنة 2022 والتشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي، حضرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الى وزيري المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وأمين سلام، والنواب: سليم عون، سيمون ابي رميا، غسان عطاالله، علي فياض، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جان طالوزيان، ابراهيم منينمة، ايوب حميد، الان عون، غازي زعيتر، غادة ايوب، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل، جهاد الصمد، ايهاب مطر، رازي الحاج، امين شري، اكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، محمد خواجة، هادي ابو الحسن، علي خريس، جورج عقيص، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، قاسم هاشم، جميل السيد، غياث يزبك، ملحم خلف، طوني فرنجية، وائل ابو فاعور، علي عمار وناصر جابر، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة، مستشاري رئيس الحكومة الدكتور سمير ضاهر ونقولا نحاس، مدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريم والممثل عن مصرف لبنان بيار كنعان.

وكالة الأناضول

المفوضية الأوروبية ترفع "تعليق" تمويل مؤسسة فلسطينية

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية إن المفوضية الأوروبية أبلغتها رسمياً، برفع "التعليق" عن تمويلها، والذي استمر 13 شهرا. وقالت مؤسسة "الحق" في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "المفوضية الأوروبية ترفع تعليقها غير القانوني عن تمويل مؤسسة الحق". وذكر البيان، أن القرار "جاء في 28 حزيران الجاري، بعد أكثر من 13 شهرًا من تعليق التمويل على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي".

من جهته قال مدير عام المؤسسة شعوان جبارين للأناضول، إن قرار التعليق كان "غير قانوني من وجهة نظرنا، ولم يكن يخلو من أبعاد سياسية". وأضاف جبارين: "لم يستطع متخذو القرار الاستمرار في اللعب والمماطلة".