TL

أفادت مصادر على علم بملف ​البطاقة التمويلية​، أن عدم الدفع للمسجلين على البطاقة حتى الآن سببه "تأخر ​البنك الدولي​ عن الموافقة على التمويل لهذه البطاقة، رغم أن ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ نفذت الشروط التي طلبها البنك الدولي".

المنار

عند الرئيسين ميشال عون ونبيه بري حضرت السفيرة الاميركية دوروثي شيا مصحوبة برسالة عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفيها الرد الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية.

nbn

وفق المعلومات المتداولة فإن رئيس الجمهورية إقترح على الرئيس المكلف ثلاثة خيارات توزعت بين توسيع الحكومة لتصبح من ثلاثين وزيرا أو تعديل في الحكومة المستقيلة عبر إستبدال بعض الأسماء أو إبقاء تشكيلة حكومة تصريف الأعمال على حالها مع تفعيل عملها.

mtv

يبدو ان ملف الترسيم يشهد تقدما. فالسفيرة الاميركية دوروثي شيه التقت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، واطلعتهما على نتائج الاتصالات والمباحثات التي اجراها الوسيط الاميركي اموس هوكستين مع الحكومة الاسرائيلية، ملمحة الى ان ثمة تقدما واضحا تحقق .

NTV

في لقاء بعبدا بين عون وميقاتي طرح رئيس الجمهورية حكومة ثلاثينية مطعمة بسياسيين ووزراء دولة لم يقبلها ميقاتي ولم يرفضها في الوقت نفسه وميقاتي بنسخته الرابعة.

OTV

حركة لافتة سجلت اليوم على خط ملف النفط والغاز. الحركة المذكورة قادت السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري وعين التينة ووزارة الطاقة، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى عين التينة.

LBC

حكوميا، عداد اللقاءات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ارتفع إلى اثنين، وبحث في تداعيات ما أعقب الاجتماع الأول من تسريب لتشكيلة الاجتماع الأول. وعلى الرغم من أن التفاهم على عدم التسريب، فإن ما توافر من معلومات أشار إلى اقتراح من الرئيس عون برفع عدد أعضاء الحكومة لتكون حكومة ثلاثينية من خلال زيادة ست وزراء ليكونوا وزراء دولة من الأحزاب.

الميادين

وزعت السفارة الفرنسية في لبنان، بيانا لوزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه: "تواصل فرنسا تأكيد مطالبها وانتظاراتها التي هي أيضا انتظارات ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي تجاه السلطات اللبنانية. ويعود للرئيس ميقاتي ان يشكل حكومة في أسرع وقت قادرة على تنفيذ اجراءات الطوارىء والاصلاحات البنيوية اللازمة لتعافي البلد كما تم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي.

الجزيرة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بيلاروسيا الحكومية في مينسك اليوم ان "الادعاءات بأن الناتو هو تحالف دفاعي بحت تبدو غبية ومخجلة في هذا الوقت".

العربية

وقعت إندونيسيا والإمارات اليوم اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا والدولة الخليجية المنتجة للنفط.