لبنان الحر

أعلن النائب وائل ابو فاعورفي بيان أنه اتصل بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، والقاضية في النيابة العامة المالية دورا الخازن، ووضع "كل المعطيات التي في حوزته في تصرفهما في قضية فساد القمح والطحين".

صوت لبنان

التقى وفد من "الجبهة السيادية من اجل لبنان" ضم النائبين اشرف ريفي وكميل شمعون والوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في مقر اقامته في فندق الحبتور، وسلمه مذكرة سياسية جاء فيها:

"تحية لبنانية، إن الجبهة السيادية من أجل لبنان و هي تجمع سياسي يضم أحزابا و نوابا وشخصيات سياسية إسلامية - مسيحية أُنشئت بتاريخ 30/9/2021 بهدف مواجهة الإنقلاب على الشرعية والدستور وتقويض دور المؤسسات.

radio orient

جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها".

اذاعة النور

تلقى أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين - المرابطون" العميد مصفى حمدان اتصالا هاتفيا، من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، وأكد الطرفان "أهمية العمل النضالي الفلسطيني الموحد، ضمن رؤية استراتيجية كفاحية، ترتكز على تطوير الكفاح المسلح، والاشتباك المستمر من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين، من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها، والقدس الشريف عاصمتها".

صوت المدى

اشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في بيان، الى انه "دعي في 29 حزيران الى اجتماع لجنة حقوق الانسان وشارك في النقاشات بكل ايجابية، وأجاب عن الاسئلة التي طرحت عليه بكل رحابة صدر وبخاصة المتعلقة بوزارة العدل، وكانت إجابات كافية ووافية علما انها اتت من خارج جدول الأعمال.