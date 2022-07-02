استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لبيد، يومه الأول بالاجتماع إلى قادة الجيش والمخابرات ومسؤول ملف المفاوضات مع حركة حماس بخصوص الأسرى، ومن ثم تلقى تهنئة من الرئيس الأميركي، جو بايدن. وراح يرسم مع فريق مساعديه الخطط لتحسين مكانته الجماهيرية وتكريس شخصيته في الوعي الجماهيري كرئيس وزراء «كامل الأوصاف وليس مؤقتاً في حكومة تصريف أعمال».

كشفت شيمريت مئير، المستشارة السياسية السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بنيت، أنها استقالت من منصبها الرفيع قبل ثلاثة أشهر، لأنها اختلفت معه حول قرار اتخذه بالتعاون مع عضوي الكنيست أحمد الطيبي وأسامة سعدي، من القائمة المشتركة، من أجل منع سقوط الحكومة بعدما أصبحت تستند إلى أقلية في الكنيست.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، من خطر يهدد حياة ما لا يقل عن 50 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة، أمس، إن عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 500 أسير وأسيرة، من مجموع 4600 أسير، بينهم 29 أسيرة و170 طفلاً، ولكن يوجد بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة. وأكدت أن الحالات الخطيرة “بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، وتحديداً حالات السرطان والكلى والمقعدين. لكن سلطات الاحتلال تتعمد إهمال أوضاع الأسرى المرضى الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، كما أنها تكتفي بإعطائهم الأدوية المسكنة للآلام دون تقديم علاج حقيقي لحالاتهم.”