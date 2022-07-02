رجّحت مصادر دبلوماسية أوروبية، أمس، استئناف الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن، عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر الحالي، في وقت تخيّم فيه أجواء من التشاؤم على الدبلوماسيين الغربيين بعد فشل جولة الدوحة في إحراز تقدم لتخطي القضايا العالقة.

ضرب زلزال ضحل شدّته 6 درجات جنوب إيران فجر اليوم (السبت)، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي الذي كان ذكر في بادئ الأمر أنّ قوّة الزلزال بلغت 6,2 درجات. وقال المعهد، إنّ الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان، أنّ "لا مشكلة" لدى موسكو بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في عشق أباد "لا مشاكل لدينا مع السويد وفنلندا كتلك التي لدينا مع أوكرانيا. إذا رغبت فنلندا والسويد فلتنضمّا، الأمر يخصّهمها، يمكنهما الانضمام إذا ما أرادتا ذلك".