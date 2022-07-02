أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل إلى تونس الاثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية. وقال المسؤول لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» طالبا عدم كشف هويته، إن "وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين. والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية".

أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بإعلان السعودية عن حزمة جديدة ومهمة من المشاريع بقيمة 600 مليون دولار أميركي في اليمن، والتي أعلن عنها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وشملت مشروعات تنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

كشف مسؤول كردي بارز عن لقاءات بين «الإدارة الذاتية» شرقي الفرات وممثلين عن الحكومة السورية بوساطة روسية للتوصل إلى تفاهمات حول «حماية الحدود» السورية - التركية. وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذه الاجتماعات بعد تصاعد وتيرة التهديدات التركية بضرب المناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

كشفت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس عن «تقدم حصَل على مستوى الضمانات» الأميركية لمصر والأردن، بشأن استثنائهما من «قانون قيصر» لضخ الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك خلال لقائها مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.