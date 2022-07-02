نداء الوطن/ جويل الفغالي

لفتت إلى الزيادات الخيالية وغير المشروعة على أقساط المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، قسم منها بالليرة اللبنانية تضاف اليها رسوم بالدولار النقدي وذلك لتغذية صندوق دعم المدرسة. قد يكون ذلك طبيعياً طالما أسعار كل السلع في لبنان أصبحت مرتبطة بسعر الدولار، ولكن ما هو غير مقبول الفوضى داخل القطاع وعشوائية الأقساط. وقالت ككل شيء في البلد، أصبح التعليم في المدارس الخاصة ترفاً لا يتمتع به سوى الميسورين، ويبدو أن صرخة الأهالي ستكون عالية هذه المرّة بعدما بدأت بعض المدارس ترسل تكاليف اقساطها لأهالي الطلاب.

الديار/ جويل بو يونس

قالت أنه في اقل من اسبوع، وبعد ايام على الاستشارات النيابية غير الملزمة، وفي سابقة لم تسجل في تاريخ تأليف الحكومات اللبنانية، سجل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رقما قياسيا باعداد تشكيلة حكومية وتوجه بها الى قصر بعبدا. فبعد الزيارة الاولى، ها هو ميقاتي يحط في لقاء ثان في غضون ايام في بعبدا فيجتمع برئيس الجمهورية ميشال عون، الذي كان سبق واطلع على تشكيلة ميقاتي الاولى، دون ان يسجل موقفا رسميا وقاطعا منها، وصحيح ان القصر الجمهوري لم يصدر اي بيان كرد على تشكيلة ميقاتي، لكن الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف امس، وهي الثانية له الى بعبدا، تخللتها بحسب المعلومات نقاش صريح بين الرجلين حول الملاحظات التي سجلها الرئيس عون على تشكيلة ميقاتي بحلتها التعديلية لحكومة "معا للانقاذ". ونقل عن مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية اوضح لميقاتي بان تشكيلته المعدلة بحاجة لاعادة نظر، لكونها تتضمن خللا ، لا سيما على تصعد توزيع المذاهب على الوزارات، وحتى على صعيد تبديل وزراء بلا تنسيق مسبق. وكشفت المعلومات بان رئيس الجمهورية ركز على مسمع ميقاتي بان الحكومة يجب ان تكون محصّنة سياسيا، لان البلد امام استحقاقات دقيقة وصعبة تتطلب مواجهة بتآلف وتعاضد سياسي مع الحكومة، وتتمثل ابرز هذه الاستحقاقات ببرنامج التعافي مع صندوق النقد الدولي و "الكابيتال كونترول" وغيرها من القوانين الواجب اقرارها وصولا الى استحقاق رئاسة الجمهورية، وهذا الاهم.

الأخبار/ فؤاد بزي

قال أن الفوضى تجتاح لبنان على كلّ المستويات. الطاقة الشمسية دخلت هذه "المعمعة اللبنانية" ويجري التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية بطريقة فوضوية لناحية التركيب والتشغيل والتحميل. نقل عن المدقّق الفني في أنظمة الطاقة والسلامة العامة علي بشارة قوله أن "نظام الطاقة الشمسية هو محطة كهرباء صغيرة". بالتالي كلّ مخاطر التعامل مع محطات الكهرباء يجب أن تؤخذ في الاعتبار. ولفت إلى قول بشارة بأن "كلّ مواصفات المحطة أصبحت موجودة في بيوتنا: توليد الكهرباء، التحويل من تيار مستمر إلى متردّد والتخزين". هذا يضاعف المخاطر ويتطلب وضع كلّ الحمايات المطلوبة. ويرى بشارة أن "معظم البيوت في لبنان اليوم خارج دائرة الحماية بسبب عدم وجود خط أرض (تأريض) يحمي من الجهد الكهربائي العالي الآتي من ضربات الصواعق".