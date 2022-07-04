اللواء/ غاصب المختار

أوضح أن ملف النازحين السوريين عاد الاسبوع الماضي الى واجهة اليوميات السياسية والمتابعة الرسمية، من خلال عدة مؤشرات ومواقف، كان آخرها يوم السبت خلال المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث اثار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في كلمته في افتتاح المؤتمر هذا الموضوع، كما تطرق إليه الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي مع الوفود الوزارية العربية، بعدما توحّد الموقف اللبناني الرسمي حول عملية العودة الى المناطق السورية الآمنة، وتم تكليف وزيري الخارجية بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بمتابعة الملف مع الدول المعنية، فيما يواكب وزير المهجرين عصام شرف الدين العمل أيضاً من خلال تواصله مع الدولة السورية وبعض السفراء. علماً ان الوزراء الثلاثة هم أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين من كل الجوانب الداخلية والخارجية. وقال أن لبنان يقوم بممارسة ضغط سياسي كبير على المجتمع الدولي لمعالجة الموضوع، علماً ان الرئيس ميقاتي رفع الصوت مؤخراً أمام مؤتمر دولي انعقد في السرايا الحكومية، ملوّحاً بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين إذا لم يقم المجتمع الدولي بواجباته حيال هذا الموضوع، الذي بات يكلف لبنان الكثير اقتصادياً ومالياً وصحياً وتربوياً وأمنياً.

الجمهورية/ أنطوان فرح

لفت إلى أن الشرط الأساسي للنجاح في أي مشروعٍ أو خطة للتعافي، والخروج التدريجي من الانهيار، يكمن في عودة الانتظام إلى المالية العامة، وإلى وقف مسلسل العجز السنوي في الموازنة، والتحوّل إلى فائض يتيح استخدام المزيد من الأموال في دعم الاقتصاد. وقال انه من خلال مشروع موازنة العام 2022، ومن خلال المواقف النيابية المواكبة لهذا المشروع، يتضح كم سيكون صعباً إقرار موازنات تتماهى والأرقام المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. والإشكالية المحيطة بهذا الموضوع ترتبط بجوانب تقنية واجتماعية وسياسية، كلها معقّدة.

الديار/ هيام عيد

قالت: إنشغلت الساحة الداخلية في الساعات الماضية بزيارة وفد الجامعة العربية إلى بيروت وبالتالي فان اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يحمل أي مؤشرات أو معطيات من شأنها أن تسهم في خروج لبنان من أزماته، وبهذا المعنى، فإن مصادر سياسية مطلعة، رأت في كلام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وتجنّبه الردّ على بعض الأسئلة المتعلقة بالأزمات المحيطة بلبنان على أكثر من مستوى، إنما يدلّ على تقديره لخصوصية وظروف لبنان السياسية وسواها. ومن خلال الوقائع الملموسة، تؤكد المصادر، أن هذه العناوين لا يمكن حلّها من خلال لقاء لوزراء الخارجية العرب ومقاطعة بعض الفاعلين من الدول العربية، لذا فإن ما بحثه وزراء الخارجية العرب، في لقائهم في بيروت، هدف لوضع جدول أعمال قمة الجزائر، وبالتالي فإن زيارة لبنان، قد أتت على خلفية أن لبنان يترأس الدورة الحالية للجامعة العربية، في حين ثمة معلومات بأن بعض الملفات الحساسة والمرتبطة بأكثر من بند خلافي، هي في نطاق المتابعة من جانب الأمين العام، مع الدول المعنية أكانت خليجية أم غربية، إذ تشير المصادر إلى أن هذه المهمة انطلقت منذ أشهر ويتابعها مساعد الأمين العام السفير حسام زكي.