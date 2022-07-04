الوكالة الوطنية للإعلام

فياض بحث مع ممثل وزير البترول المصري في تنفيذ خطة نقل الغاز الى لبنان

التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم في القاهرة، الرئيس التنفيذي لشركة "اي غاز" المهندس مجدي جلال ممثلا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الذي تعذر حضوره لأسباب صحية طارئة، يرافقه نائب رئيس الشركة السيد ياسين محمد. وتم البحث في آخر المستجدات على صعيد متطلبات تنفيذ خطة نقل الغاز المصري الى لبنان لناحية شروط البنك الدولي للتمويل. واطلعوا من الوزير فياض على آخر المستجدات في هذا الإطار، والقرار الواضح الذي يطلبه البنك الدولي القاضي بزيادة التعرفة بالتزامن مع وصول الغاز. وفي موضوع الضمانات الأميركية، اوضح الوزير فياض ان "الإدارة الأميركية تدرس كل الامور المتعلقة بالعقد، بما فيها موضوع العقوبات على سوريا، والأبرز في اللقاء التأكيد المصري مجددا على جهوزية جمهورية مصر، فنيا وتجاريا وتعاقديا، لضخ الغاز فور وصول رسالة التطمينات الأميركية الأخيرة".

وكالة الأناضول

مباحثات تركية أمريكية حول مكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية

حث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن قالن وغراهام عقدا لقاء في قصر "مابين" الرئاسي بمدينة إسطنبول. وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الحبوب الأوكرانية، والملف السوري، وقضايا إقليمية بينها المتعلقة ببحري إيجة والمتوسط. وتابع أن اللقاء أكد ضرورة مواصلة العلاقات التركية الأمريكية على أساس الاحترام والتفاهم المتبادلين، وعلى أرضية المصالح المشتركة والاستراتيجية.وأشار إلى أن لقاء الطرفين شدد على أن التعاون التركي الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية، وإحراز التقدم بخصوص تزويد أنقرة بطائرات إف 16 يصب في خدمة البلدين. كما أعرب اللقاء عن تقديره للجهود التركية حيال فتح ممرات آمنة في البحر الأسود لنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم، وأن النجاح في ذلك يمثل أهمية استراتيجية لأمن الغذاء العالمي.فيما شدد اللقاء على ضرورة احترام المجتمع الدولي الحقوق المشروعة لتركيا في بحري إيجة والمتوسط.كما أكد ضرورة مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي ووحدة الأراضي السورية بحزم، ودون تمييز، بما فيها "بي كي كي/ واي بي جي" و"داعش".