نداء الوطن 2/7/2022

هجمة غير مسبوقة على تركيب أنظمة الكهرباء على الطاقة الشمسية

توقّع المركز اللبناني لحفظ الطاقة أن تصل القدرة الاجمالية المركبة للكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 250 ميغاوات خلال العام 2022، وهو ما يشكّل نمواً بنسبة تزيد عن 20 في المئة مقارنة مع العام 2020. حيث يُسجل ارتفاع ملحوظ بالاعتماد على الطاقة الشمسية نظراً الى انقطاع الأمل بكهرباء الدولة. وبحسب ما أورد المركز في تقريره السنوي للعام 2020 عن سوق أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يتبين أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا ودخول البلاد في تدهور اقتصادي عام 2020، استمر سوق الطاقة الشمسية بالنمو لكن بوتيرة أبطأ من الأعوام السابقة.