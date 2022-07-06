لبنان الحر

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية "لسبب بسيط جدا، وهو نتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت حزب القوات وتكتل الجمهورية القوية النسبة الأكبر من الأصوات".

صوت لبنان

أكّد رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، أنّ "​لبنان​ بتكوين شعبه وتعدّد أديانه وطوائفه، يشكّل نموذجًا يُحتذى به في العيش المشترك، وهو الأقدر على أن يكون مثالًا للتّلاقي والحوار في العالم".

radio orient

لفت عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب راجي السعد، إلى أنّ "​حزب الله​ كذّب كلّ كلامه عن الوقوف خلف الدولة ال​لبنان​ية في ملف الترسيم وكان للتّضليل، وأرسل مسيّراته جنوبًا للتّشويش على المفاوضات وتهديد مصالح لبنان، كما تهديد الموسم السّياحي الّذي ينتظره لبنان".وجدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، تأكيد "ضرورة حصريّة السّلاح بيد الجيش، ووقف مغامرات "لو كنت أعلم".

اذاعة النور

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي عدم إمتلاك ترف الوقت على الصعيد الحكومي، مشدّداً على وجوب أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، موضحاً أنّه برغم التباينات والخلافات فإنّ تشكيلها يكون نابعاً عن توافق، مؤكدا "وضع كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، على إعتبار أنّ الوضع كارثي وفي شبه إنهيار ما يستوجب التخفّيف من كل المطالب بهدف الإسراع في عملية التأليف".

صوت المدى

أشار ​السيد علي فضل الله​ خلال إحياء الذكرى الثانية عشرة لرحيل المرجع ​محمد حسين فضل الله​ في ​حارة حريك​، إلى "أننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة التي هي من أصعب المراحل التي تمر على هذا الوطن إلى استحضار كلمات السيد ومواقفه وخياراته للخروج من حال الانهيار التي وصلنا إليها على كل الصعد، ولتعزيز التلاقي بين اللبنانيين الذي لا نريده، كما يحدث غالباً، خاضعا للمجاملات والشكليات وحتى التكاذب، بل التلاقي الصادق الذي يساهم في إزالة الهواجس التي يشعر بها اللبنانيون بعضهم اتجاه بعض، والتي تزداد يوماً بعد يوم، ولمعالجة الأزمات المستعصية التي أنتجتها سياسات الهدر و​الفساد​ وسوء الإدارة والذي أدى إلى أن يشعر اللبنانيون بأنهم باتوا غير قادرين على العيش معاً، أو أن يدفعهم للهجرة بأي وسيلة من الوسائل بحثا عن لقمة عيش وحياة كريمة في أوطان أخرى".