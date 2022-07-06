الجمهورية/ عماد مرمل

يُفترض ان تتم عملية إعادة نحو 180 الف نازح سنوياً بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في لبنان، ، ما يعني انّ اكتمال رجوع النازحين الى بلادهم وفق الوتيرة المقترحة يحتاج إلى أكثر من سبع سنوات، إلا إذا تمت زيادة العدد شهرياً الى ما فوق 15 ألف. وهناك من يخشى ان تواجه هذه الخطة عراقيل مفتعلة من بعض المتضررين في الداخل والخارج ربطاً بالمصالح والحسابات السياسية التي لا تزال تتعامل مع قضية النازحين في اعتبارها ورقة ضغط سياسية.

اللواء/ حسين زلغوط

قال أن بوصلة تأليف الحكومة لم تتحرك منذ ان كُلِّف الرئيس نجيب ميقاتي بهذه المهمة قيد أنملة في أي اتجاه، ولم تبارح المشاورات والاتصالات التي جرت وتجري المربع الأوّل لهذه المهمة، وهو ما يوحي بأن التوليفة الحكومية قد دخلت ثلاجة الانتظار في وقت مبكر، وهي التي كان يفترض بها ان تبصر النور في أقرب وقت كون ان ما تبقى إلى نهاية العهد لا يعدو بضعة أشهر قليلة لا تتحمل الحروب الكلامية والمناورات والفيتوات والصفعات السياسية على غرار ما هو قائم. ونقل عن مصدر سياسي توجسّه خيفة انه في حال لم يسجل اللقاء الثالث في قصر بعبدا هذا الأسبوع أي خروقات جوهرية والذهاب في اتجاه التفاهم على توليفة حكومية جديدة، أن نكون امام سجالات ومناكفات حتى نهاية العهد، لا بل ان هناك مخاوف مشروعة من ان نكون امام مرحلة من الفراغ الرئاسي في ظل احتدام الصراع السياسي الداخلي، وغياب العامل الخارجي الجدي بفعل انشغالات الدول المعنية بالملف اللبناني بتطورات أخرى يعتبرون فيها الوضع اللبناني أمراً تفصيلياً يحتمل التأجيل في معالجته. وعندما يُسأل المصدر عن تشخيصه للواقع السياسي اللبناني الراهن، يستشهد بمطلع اغنية تقول: شخبط شخبيط.. لخبط لخابيط، في دلالة واضحة منه على الفوضي السياسية التي تحكم الواقع اللبناني من مختلف جوانبه، مبدياً خشيته من ان نكون امام مشهد سياسي انقسامي يبدأ حول ترسيم الحدود ولا ينتهي حول تأليف الحكومة وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي، بشكل يضع البلاد والعباد امام نوع من الانهيار القاتل الذي قد لا يعالج الا من خلال تدخل دولي عبر مؤتمر يؤسّس لمرحلة جديدة، بعد أن أكل الدهر وشرب على النظام السياسي الذي ولد من اتفاق الطائف.

الديار/ هيام عيد

قالت: تكتسب التعديلات التي طرحت في الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، على خطة التعافي والنهوض المالي طابعاً بالغ الأهمية، أذ أنها غيّرت المقاربة الحكومية السابقة لمسألة توزيع الخسائر المالية، وبالتالي رأت فيها مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة، مقاربةً جدية وعادلة بالدرجة الاولى، بدلالة مناخ الإرتياح الذي نتج عنها في الأوساط المالية والإقتصادية والشعبية، ولو بحذر لافت، خصوصاً وأن ميقاتي تحدث عن مسؤولية للدولة في تحمّل الخسائر المقدرة بمليارات الدولارت، وعن إقرار بعدم وجود أي توجه لشطب الودائع او تحميل المودعين المسؤولية عن ردم الفجوة المالية من خلال التضحية بودائعهم.