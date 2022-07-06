وكالة الأناضول

أبي أحمد يؤكد الاتفاق مع السودان على حل الخلافات "سلميا"

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماعهما بالعاصمة الكينية نيروبي، على حل القضايا الخلافية بين بلديهما "سلميا". وقال أبي أحمد في تغريدة على تويتر، إنه في نقاشه مع البرهان "اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من جوانب التعاون للعمل عليها سلمياً". وأضاف: "روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات"،"التزم كلانا بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة". أفاد بيان مقتضب صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماعا مغلقا عقد في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي. ويأتي اللقاء على هامش القمة 29 لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهو الأول بين البرهان وأبي أحمد عقب التوتر الأخير بين البلدين. وفي 26 حزيران الماضي، أعلن الجيش السوداني أن إثيوبيا "أعدمت" 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك "غدرا سيرد عليه".​​​​​​​ فيما أعلن الجيش الإثيوبي، استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معربا عن أمله في أن تنأى الخرطوم بنفسها عن أي تصعيد.

وكالة أنباء شينخوا

إصابة 7 جنود في كمين نفذه متمردون في وسط الفلبين

أصيب سبعة جنود، اثنان منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار لغم مضاد للأفراد زرعه متمردون بقوات حكومية كانت تقوم بدورية في وسط الفلبين حسبما قال جنرال عسكري. وقال الميجور جنرال إدغاردو دي ليون، قائد فرقة المشاة الـ8، إن الكمين وقع حوالي الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي في ماباناس، وهي بلدية في مقاطعة سامار الشمالية. وأفاد دي ليون أن "القوات كانت تقوم بدورية راجلة عندما فجر المتمردون اللغم المضاد للأفراد"، مبينا أن الهجوم أجبر القوات الحكومية على إلغاء عمليتها.