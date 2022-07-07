TL

على رغم تهيؤ البلاد للدخول في عطلة عيد الاضحى المبارك في الساعات المعدودة المقبلة إلا أن جملة استحقاقات تفرض المناسبة التحرك بشأنها بما يتناسب مع مراعاة الحد الأدنى من مشاعر اللبنانيين المضحين قبل الأضحى وبعده.

المنار

في بريطانيا اطفأت مصادر الطاقة الروسية حكومة بوريس جونسون – او تكاد، فكانت اول حريق سياسي في اوروبا بفعل التخاتل الاوروبي في الحرب الاقتصادية على روسيا. فادارة اكثر الاوروبيين انصياعا للارادة الاميركية في الحرب الاوكرانية فشلت في استنقاذ بريطانيا التي تعاني ازمة اقتصادية وسياسية حادة، ما ادخل حكومة جونسون في حدود الخطر الشديد على بقائها وسط استقالات متتالية لم تقف عند حدود ستة من وزرائها..

nbn

مثلت القاضية غادة عون أمام القاضي جمال الحجار وأدلت بإفادتها حول ما هو منسوب إليها من خرق موجب التحفظ وممارسة الضغط على أحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى المقامة ضدها في محكمة الإستئناف وبناء على الإفادة سيحيل الحجار تقريره على المجلس التأديبي الذي يعود إليه إجراء المحاكمة.

mtv

ايمانويل ماكرون دعا بوضوح الى تجنب اي عمل من شأنه ان يهدد العملية الجارية بين لبنان واسرائيل بشأن قضية الغاز. اذا، في المبدأ صفحة المسيرات طويت مبدئيا، و الوساطة التي يتولاها اموس هوكستين تلقت جرعة انعاش جديدة. وبينما الوضع في لبنان على ترديه سياسيا وحياتيا وكهربائيا.

NTV

انهمرت البيانات والتصريحات والمواقف لتنذر بالظلام الشامل عند الخامسة من مساء يوم أمس.. والجميع كان على اطلاع بان الازمة لم تولد في ساعات وان على من يتولى مسؤولية الكهرباء لساعتين او ثلاث في اليوم ان يستدرك خزاناته ووزارته وقدرة طاقتها على الصمود وان يراسل مصرف لبنان ووزارة المالية لتأمين الاحتياجات المالية.

OTV

ماذا يريد معطلو تشكيل الحكومة؟

سؤال بات لازمة يرددها الناس ازاء كل استحقاق حكومي، خصوصا ان التعطيل غالبا ما يتزامن وافتعال مشكلات يمكن تفاديها، لو افترضنا حسن النيات.

LBC

في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط اكثر من حراك في اتجاه البحث عن حلول، لا سيما في ما يتعلق بالملف النووي الايراني، وآخر مستجداته محادثات وزير الخارجية القطري في طهران اليوم، كتبت صحيفة المدى العراقية ان بغداد ستستضيف اجتماعا هاما بين السعودية وايران، يتوقع ان تعلن خلاله عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

الميادين

أعلنت السلطات الليبية، في بيان، أن "قوات ​خفر السواحل​ انتشلت 22 جثة لغرقى، بينها ثلاثة ​أطفال​، كانوا قد قضوا في محاولة هجرة غير شرعية فاشلة" انطلقت من السواحل الليبية باتجاه ​إيطاليا​ عبر مياه ​البحر المتوسط​، لافتة إلى أنها "تمكنت من إنقاذ 61 مهاجرا غالبيتهم من دول جنوب الصحراء، حيث يجري تقديم المساعدة الضرورية لهم بالتنسيق مع ​المنظمة الدولية للهجرة​ التابعة للأمم المتحدة.

الجزيرة

أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والتجارية، رامين تولوي، إلى أن "أمن ​الغذاء​ و​الطاقة​ سيكونان بين أبرز الموضوعات في اجتماع وزراء خارجية ​مجموعة العشرين​ في بالي يوم الجمعة المقبل"، مشددا على أنه "ينبغي على أعضاء المجموعة أن يصروا على أن تدعم روسيا جهود ​الأمم المتحدة​ لإعادة فتح الطرق البحرية لتصدير ​الحبوب​ المحتجزة بالموانئ الأوكرانية"، والتي توقفت عن التصدير بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا قبل أربعة أشهر.

العربية

أشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى "أن القدرة على الدفاع عن البلاد ضد الهجمات الصاروخية الروسية قبل نهاية العام مهمة أساسية للقيادة الأوكرانية"، لافتا إلى أن "إنجاز هذه المهمة لا يعتمد على الأوكرانيين فحسب، بل يعتمد أيضا على فهم الغرب لاحتياجاتهم الأساسية من ​السلاح​، ودعم في العتاد".

TL

على رغم تهيؤ البلاد للدخول في عطلة عيد الاضحى المبارك في الساعات المعدودة المقبلة إلا أن جملة استحقاقات تفرض المناسبة التحرك بشأنها بما يتناسب مع مراعاة الحد الأدنى من مشاعر اللبنانيين المضحين قبل الأضحى وبعده.

المنار

في بريطانيا اطفأت مصادر الطاقة الروسية حكومة بوريس جونسون – او تكاد، فكانت اول حريق سياسي في اوروبا بفعل التخاتل الاوروبي في الحرب الاقتصادية على روسيا. فادارة اكثر الاوروبيين انصياعا للارادة الاميركية في الحرب الاوكرانية فشلت في استنقاذ بريطانيا التي تعاني ازمة اقتصادية وسياسية حادة، ما ادخل حكومة جونسون في حدود الخطر الشديد على بقائها وسط استقالات متتالية لم تقف عند حدود ستة من وزرائها..

nbn

مثلت القاضية غادة عون أمام القاضي جمال الحجار وأدلت بإفادتها حول ما هو منسوب إليها من خرق موجب التحفظ وممارسة الضغط على أحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى المقامة ضدها في محكمة الإستئناف وبناء على الإفادة سيحيل الحجار تقريره على المجلس التأديبي الذي يعود إليه إجراء المحاكمة.

mtv

ايمانويل ماكرون دعا بوضوح الى تجنب اي عمل من شأنه ان يهدد العملية الجارية بين لبنان واسرائيل بشأن قضية الغاز. اذا، في المبدأ صفحة المسيرات طويت مبدئيا، و الوساطة التي يتولاها اموس هوكستين تلقت جرعة انعاش جديدة. وبينما الوضع في لبنان على ترديه سياسيا وحياتيا وكهربائيا.

NTV

انهمرت البيانات والتصريحات والمواقف لتنذر بالظلام الشامل عند الخامسة من مساء يوم أمس.. والجميع كان على اطلاع بان الازمة لم تولد في ساعات وان على من يتولى مسؤولية الكهرباء لساعتين او ثلاث في اليوم ان يستدرك خزاناته ووزارته وقدرة طاقتها على الصمود وان يراسل مصرف لبنان ووزارة المالية لتأمين الاحتياجات المالية.

OTV

ماذا يريد معطلو تشكيل الحكومة؟

سؤال بات لازمة يرددها الناس ازاء كل استحقاق حكومي، خصوصا ان التعطيل غالبا ما يتزامن وافتعال مشكلات يمكن تفاديها، لو افترضنا حسن النيات.

LBC

في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط اكثر من حراك في اتجاه البحث عن حلول، لا سيما في ما يتعلق بالملف النووي الايراني، وآخر مستجداته محادثات وزير الخارجية القطري في طهران اليوم، كتبت صحيفة المدى العراقية ان بغداد ستستضيف اجتماعا هاما بين السعودية وايران، يتوقع ان تعلن خلاله عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

الميادين

أعلنت السلطات الليبية، في بيان، أن "قوات ​خفر السواحل​ انتشلت 22 جثة لغرقى، بينها ثلاثة ​أطفال​، كانوا قد قضوا في محاولة هجرة غير شرعية فاشلة" انطلقت من السواحل الليبية باتجاه ​إيطاليا​ عبر مياه ​البحر المتوسط​، لافتة إلى أنها "تمكنت من إنقاذ 61 مهاجرا غالبيتهم من دول جنوب الصحراء، حيث يجري تقديم المساعدة الضرورية لهم بالتنسيق مع ​المنظمة الدولية للهجرة​ التابعة للأمم المتحدة.

الجزيرة

أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والتجارية، رامين تولوي، إلى أن "أمن ​الغذاء​ و​الطاقة​ سيكونان بين أبرز الموضوعات في اجتماع وزراء خارجية ​مجموعة العشرين​ في بالي يوم الجمعة المقبل"، مشددا على أنه "ينبغي على أعضاء المجموعة أن يصروا على أن تدعم روسيا جهود ​الأمم المتحدة​ لإعادة فتح الطرق البحرية لتصدير ​الحبوب​ المحتجزة بالموانئ الأوكرانية"، والتي توقفت عن التصدير بسبب العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا قبل أربعة أشهر.

العربية

أشار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى "أن القدرة على الدفاع عن البلاد ضد الهجمات الصاروخية الروسية قبل نهاية العام مهمة أساسية للقيادة الأوكرانية"، لافتا إلى أن "إنجاز هذه المهمة لا يعتمد على الأوكرانيين فحسب، بل يعتمد أيضا على فهم الغرب لاحتياجاتهم الأساسية من ​السلاح​، ودعم في العتاد".