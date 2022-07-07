لبنان الحر

قال وزير العمل مصطفى بيرم ان الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟" وكشف أنّه تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم.

صوت لبنان

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم إلى أن "لا أمل ببدء أي مشروع إصلاحي.

radio orient

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لعل إضراب المراقبين الجويين المقبل، يحفز الإفراج عن مرسوم تعيين زملائهم، أسوة بعشرات المراسيم العالقة لاعتبارات طائفية معيبة". لافتا الى ان "هذه المراسيم في بعدها الوطني والإنمائي لن تبصر النور، وستسبقها حكما مراسيم التجنيس المنتظرة".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال رعايته مناورة نوعية تحت عنوان "أربعون عامًا.. في خدمة أهلها"، نفذتها مفوضية ​الدفاع المدني​ في ​الهيئة الصحية الإسلامية​ في المنطقة الأولى، إلى أن "​المقاومة​ التي اشتد عودها وتصلّب بنيانها وأصبحت اليوم في ربيعها الأربعين.

صوت المدى

أكّد وزير شؤون المهجّرين عصام شرف الدين، أنه "عازم على تفعيل مَسعاه للتعجيل في بدء العودة المنظمة للنازحين"، مشدداً على انّ حالة تصريف الأعمال لن تؤثر على زخم تحركه في هذا الإطار.