كثّفت روسيا حشدها العسكري في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا لإحكام السيطرة عليها، بعد أن أعلنت قبل أيام عن "استكمال تحرير لوغانسك". وفيما قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية أحبطت حتى الآن محاولة روسية للتقدم إلى شمال منطقة دونيتسك، تعرّضت مدينة سلوفيانسك لقصف مكثف وسط دعوات لإجلاء المدنيين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة دمّرت راجمتي صواريخ متطورتين من صناعة أميركية، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن روسيا دمّرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز «هيمارس» التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها.

أكد الكرملين، أن الجيش الروسي فتح «ممرين إنسانيين» من مدينة ماريوبول. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت إطلاق عمل ممرين من المدينة الواقعة على بحر آزوف.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجامعة التربوية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، دُمرت في ضربة صاروخية روسية الأربعاء. وأصيب المبنى الرئيسي وقاعات المحاضرات ومتحف الجامعة والمكتبة العلمية، حسبما قال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء إن حكومته لن ترحل، وتعهد مواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته قائلا إنه سيبقى في المنصب رغم سلسلة الاستقالات من حكومته..

أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت طائرات من طراز «إف-35» الشبحية، إلى كوريا الجنوبية، لإجراء مناورات عسكرية. وعد مراقبون الخطوة بأنها قد تساهم في زيادة التوتر في المنطقة، والإيحاء لكوريا الشمالية بأنها قد تكون عرضة لـ«الضربة الأولى» من قبل الولايات المتحدة.

توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى إندونيسيا للمشاركة في اجتماعات وزارية لمجموعة العشرين للدول الأكثر نمواً، مما يرتقب أن يضعه في القاعة ذاتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن نظيره الصيني وانغ يي وفقاً لما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس."

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم، أنّ منفّذ الهجوم المسلّح الذي استهدف الاثنين مشاركين في عرض لمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك قرب شيكاغو، «فكّر جدّياً» بتنفيذ هجوم ثانٍ مماثل في مدينة ماديسون القريبة.

هرب حوالى 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه في أنهم من جماعة «بوكو حرام» سجنا خارج العاصمة النيجيرية أبوجا مستخدمين المتفجرات، وذلك بعد ساعات على استهداف موكب للرئيس النيجيري محمد بخاري من دون أن يكون فيه، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح على ما أفادت وكالتا «رويترز» والصحافة الفرنسية.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إن طهران لم تطرح أي مطالب تتخطى الاتفاق النووي في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وذلك بعد أسبوع من فشل أحدث جولات الجهود الدبلوماسية بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران: «لم نطرح أي مطالب مبالغ فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق النووي؛ على عكس ما تفيد به بعض التصريحات التي ينقلها الإعلام عن الجانب الأميركي»، مضيفاً أن «مطالبنا تنضوي تماماً في اتفاق 2015».

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة، الأربعاء، تطول شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية، تقدّر قيمتها بملايين الدولارات، إلى شرق آسيا. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 8 كيانات متمركزة في إيران وفيتنام وسنغافورة تعمل في مجال نقل وبيع المنتجات النفطية، وفرضت عقوبات على سفينتين تعملان في نقل المنتجات البترولية من إيران، إضافة إلى شخصين إيرانيين يقيمان في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.