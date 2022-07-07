الأخبار – رضوان مرتضى

قال إنّه رغم تسلّمه تقريراً يتضمن تفاصيل وأسماء حول مافيا الطحين التي تتعلق برغيف المواطن، لم يقدم القضاء بعد على توقيف أي من الواردة أسماؤهم. فيما تمضي النيابة العامة المالية في الملف وفق الطريقة المعتادة: التحقيق في الفساد والاستماع إلى أشخاص من دون التجرؤ على توقيف فاسد. وفي السياق، قدّم عضو اللقاء الديموقراطي الوزير السابق وائل أبو فاعور إلى النائب العام المالي علي إبراهيم تقريراً مفصّلاً عن شبكة تتولى السطو على الطحين المدعوم. وأشار التقرير إلى أنّ المطاحن "تستخدم قسماً من القمح المدعوم المخصص للخبز لاستخدامه في صناعة الكعك والكاتو والخبز الإفرنجي الذي يُباع بأسعار مرتفعة، مع ما في ذلك من تحايل وسرقة لأموال الدعم، وخصوصاً أنّ الحكومة في آخر جلسة لها قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، حصرت الدعم بطحين الخبز دون بقية الأصناف".

وتضمّن التقرير معلومات عن "5000 طن طحين مدعوم لم تسلّم لأحد، واختفت احتكاراً أو تهريباً"، وعن "احتكار بعض التجار القمح وتخزينه لبيعه في السوق السوداء أو تهريبه بعد استبدال الأكياس التي كانت تحتويه بأكياس أخرى للتمويه"، إضافة إلى أنّ هناك "طحيناً مدعوماً كان مخزناً سابقاً وجرى بيعه في السوق السوداء بعد تغيير مدة صلاحيته، ما يشكل خطراً على سلامة الغذاء".

الجمهورية – رنى سعرتي

تناولت موضوع الموازنة وقالت أصبح إقرار الموازنة ضرورة ملحّة وأولوية لا يمكن التقاعس في بتّها او إقرارها مع كل الزيادات على الرسوم الواردة فيها، لأنّ الدولة وصلت الى حائط مسدود حيث تنهار مؤسساتها واحدة تلو الاخرى، خصوصاً مع تواصل إضراب موظفي القطاع العام الذي شلّ الدورة الاقتصادية للقطاع الخاص. كذلك، لا يمكن البحث في حلّ لأزمة رواتب وأجور القطاع العام قبل تأمين الايرادات، وقبل اقرار الموازنة، لا يمكن تأمين الايرادات اللازمة لتفعيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المتآكلة. ولكن إقرار الموازنة لمجرّد تأمين ايرادات هو ليس بالسياسة الحكيمة المطلوبة اليوم لأنّ هذا النهج المتّبع في اقرار الموازنات منذ سنوات لمعالجة أزمة نفقات الدولة، لم يعد مجدياً اليوم. لأنّ زيادة الضرائب والرسوم على اقتصاد فقد 75 في المئة من حجمه، لم تعد ممكنة. والسؤال الأبرز على اي سعر صرف يجب ان تحتسب ايرادات الموازنة؟ وهل سيكون سعر الصرف نفسه المحتسب للنفقات؟ هل ستمهّد الموازنة لتحرير سعر الصرف بالكامل؟ أم إنّ مشروع الموازنة سيكرّس تعددية سعر الصرف عبر إعطاء سلطة استنسابية للجنة مؤلفة من وزير المالية ومصرف لبنان لتحديد سعر الصرف من أجل استيفاء الضرائب والرسوم؟ وفي هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي بيار الخوري انّ مشكلة مشروع الموازنة كانت عند صياغتها، تحديد سعر صرف واضح، معتبراً انه بعد تحوّل معظم المعاملات التجارية اليوم على سعر صرف منصة صيرفة، "قد تصبح صيرفة هي السعر المعتمد في الموازنة، خصوصاً انّ سعر صرف صيرفة متحرك، ويمكن التحكّم به ليطغى لاحقاً على السوق السوداء". وأشار الى انّ الايرادات التي يمكن احتسابها على صيرفة هي الدولار الجمركي والضرائب، اما الرسوم الاخرى فيستوجب تعديلها ورفعها.