وكالة الأناضول

أمير قطر يبحث المستجدات الدولية مع وزير الدفاع الأفغاني

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية محمد يعقوب مجاهد، مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية . جاء ذلك خلال اجتماع بينهما في الديوان الأميري القطري، في إطار زيارة غير معلنة المدة يجريها مجاهد إلى العاصمة القطرية الدوحة. وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة "بحث آخر التطورات في أفغانستان، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية". كما بحث الجانبان "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" ونقل البيان عن الأمير تميم أنه أكد خلال المقابلة على "أهمية العمل نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان". كما شدد على ضرورة "تحقيق الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كافة أطياف المجتمع بحقوقهم.

وكالة أنباء شينخوا

مقتل 2 من قوات حفظ السلام وجرح 5 آخرين في شمال مالي

قتل عنصران من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وأصيب 5 آخرون في انفجار لغم شمال مالي، حسبما ذكرت البعثة.

وقال البيان إن المأساة وقعت عندما تعرضت آلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية للأمم المتحدة لانفجار لغم على طريق تيساليت-غاو، مضيفاً أنه تم إرسال قوات التدخل السريع إلى الموقع.

وأدانت بعثة مينوسما بشدة الهجوم، قائلة إن هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، معربة عن قلقها إزاء "الاستخدام المتكرر للعبوات الناسفة بهدف شل عمليات بعثة الأمم المتحدة وعرقلة عودة السلام والاستقرار في مالي"، ونعى رئيس البعثة الغاسيم وان الجنديين" اللذين لقيا حتفهما في خدمة السلام في مالي لإنجاز مهمتهما".