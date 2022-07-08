الجمهورية 4-7-2022

فوز أول لسايتز... هامليتون يقترب وتعثر فيرستابن ولوكلير

حقق الاسباني كارلوس ساينز سائق فيراري فوزه الأول في مسيرته في فورمولا واحد باحرازه المركز الامل في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة :سيلفرستون" في سباق مثير ثهد بداية عنيفة أوقفت الانطلاقة ونهاية ملحمية.

رونالدو يرغب في مغادرة يونايتد

يرغب المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الصيف. اذا تلقى "الشياطين الحمر"عرضا" مناسبا" بحسب تقارير صحافية.

وليامسون باق مع بيليكانز

وافق زيون وليامسون الذي غاب عن الموسم الماضي من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بسبب كسر في القدم اليمنى على تمديد العقد الذي وقعه مع نيو اورليانز العام 2019 ك "مبتدىء".

النهار 6-7-2022

اريكسن نحو حياة جديدة في مانشستر يونايتد؟

قبل13 شهرا"نجا الدول يالدنماركي كريستسان اريكسن من الموت وخلال مباراة منتخب بلاده ونظيره الفنلندي في الدورالاول لكأس الأمم الأوروبية"يورو2020" اذسقط مغشيا عليه بعد تعرضه لازمة قلبية استدعت تدخلا عاجلا من الفريق الطبي ونقله على جناح السرعة للمستشفى .بعد تحسنه وافق على الانضمام لمانشستر يونايتد بعقد يمتد الى 3سنوات.

"العبقري كيريوس"متصالح مع نفسه برغم شغبه

قد تحبه او تكرهه لكن لا تستطيع الوقوف امام ظاهرة الولد المشاغب والعبقري الأسترالي نيك كيريوس الذي بدا متصالحا مع نفسه بعد بلوغه الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى.