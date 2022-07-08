TL

أمام الجمود الحاصل في الداخل دعا مجلس الأمن الدولي في بيان لتنفيذ عاجل للإصلاحات في لبنان بشكل يتيح إبرام إتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي كما دعا المجلس ل"تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وتنفيذ إصلاحات ملموسة.

المنار

ان استقالة جونسن كان للرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي الذي عبر عن حزنه وخسارة بلاده لترك صديقه رئاسة الوزراء البريطانية، فيما لندن متروكة لايام سياسية واقتصادية صعبة حتى يتم ترتيب حكومة جديدة. هو تطور جديد لن يقف عند جونسون كما يقول المراقبون، فيما الترقب يعم اوروبا وسط ازمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة بفعل الانعكاسات غير المحسوبة لحرب العقوبات التي يخوضونها ضد روسيا.

nbn

ان المصريون جاهزون لضخ الغاز إلى لبنان لكنهم ينتظرون ضوءا أخضر أميركيا يجنبهم عقوبات قانون قيصر فيما ينتظر اللبنانيون التمويل من البنك الدولي.

mtv

أعلن الرئيس نجيب ميقاتي انه سيزور بعبدا في اليومين المقبلين. لكن ثلاثة ايام انقضت والزيارة المنتظرة لم تتم. الظاهر ان الزيارة لن تتم قريبا. فميقاتي سيمضي عطلة العيد في الخارج، وسيكون في اجازة مع عائلته في المملكة المتحدة. وهو لن يعود الى لبنان قبل منتصف الاسبوع المقبل، ما يعني ان الزيارة الموعودة لن تتم قبل الاربعاء المقبل على الاقل.

NTV

اعرب الرئيس عون عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور في التدقيق المحاسبي الجنائي وأكد ان المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وان المساءلة سوف تحصل لتحديد المسؤولية عن الاموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى اكثر من سنتين.

OTV

أشارت رئيسة لجنة ​المرأة​ والطفل النيابية النائبة ​عناية عز الدين​، إلى أنه "انشغل ​المجتمع اللبناني​ يوم الثلاثاء بخبر يتعلّق بجريمة تُعتبَر من أبشع الجرائم وهي قيام احد المواطنين بالتحرّش بعدد من الشبّان القاصرين، وصولاً الى الاعتداء جنسياً على البعض منهم".

وشددت في بيان، على أنني كمواطنة لبنانية وبصفتي النيابية وكرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية​ اعبر عن استنكاري الشديد لهذه الجريمة الشائنة والبشعة، وبانتظار ما سوف تتوصل إليه التحقيقات القضائية وجلاء الحقيقة كاملة.

LBC

على ما يبدو لا اجتماع ثالثا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هذا الأسبوع، والملف الحكومي ينتقل إلى منتصف الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضخى المبارك.

الميادين

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للميادين، أنّ الجزائر حريصة على أن "تُشارك سوريا في جميع أنشطة الجامعة العربية".

الجزيرة

غارديان: ذهاب بوريس جونسون لن يكفي لإصلاح الضرر الذي لحق بالديمقراطية.

العربية

زعيم حزب العمال البريطاني: على جونسون التنحي بشكل نهائي.