لبنان الحر

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها الوفد على الجهات المعنية بالملف.

صوت لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وكان بحث في الاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان، ومراجعة الحاجات الانمائية وفقاً للإعتمادات المتوافرة لدى الوزارة".

radio orient

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ​وليد فياض​، خلال جلسة للجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى "أننا التقينا اليوم اعضاء اللجنة وكان لديهم الكثير من الاسئلة وكان لدينا الكثير من الاجوبة لن ادخل في تفاصيلها. واريد ان اذكر بأننا اتفقنا على بعض الاولويات في هذه المرحلة الدقيقة".

اذاعة النور

زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في مبنى المديرية العامة في المتحف، وتم عرض الأوضاع العامة وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاعلام و الأمن العام.

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر، الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون العسكريين إضافة الى الواقع الرياضي الذي تعيشه الاتحادات والأندية واللاعبون اللبنانيون. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، وعرض معه للأوضاع الأمنية العامة في البلاد وملفات تتعلق بالمؤسسة العسكرية.