الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت موضوع المسيّرات التي أطلقها حزب الله وقالت لا تزال المسيّرات الثلاث التي أطلقها حزب الله فوق حقل "كاريش" السبت الفائت للقيام بمهام استطلاعية، محور جدال ونقاش في الداخل والخارج، لتحليل ماهية هذه الرسالة التي وجّهتها المقاومة للعدو الإسرائيلي. وفي هذا السياق، رأت أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان صدر عنهما بشأن المسيّرات أظهر انقسام الموقف اللبناني الداخلي مُجدّداً، حتى وإن كانت الذريعة الحفاظ على مسار المفاوضات التي أصبحت في مراحل متقدّمة، على ما يُشيع المسؤولون اللبنانيون، من دون الإفصاح عن تفاصيلها. غير أنّ أحداً من الخبراء والمحلّلين والمراقبين والديبلوماسيين، لم يفهم حتى الآن، لماذا جرى التراجع من قبل لبنان الرسمي من الخط 29 الى الخط 23 (أي 6 خطوط )، ما دام باستطاعة لبنان أن يحمي حقوقه قانونياً في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال الوثائق والخرائط التي يملكها، والمكرّسة في قانون البحار. أمّا برأي الاوساط، فإنّ المسيّرات لن تؤثّر سلباً على مسار التفاوض، لا سيما بعد بيان الحكومة الذي أكّد أنّ "الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض"، إلّا في حال ذهب العدو الإسرائيلي الى التصعيد. فيما يرى البعض الآخر، أنّه يُمكن أن تُحسّن من ظروف التفاوض سيما وأنّ "الإسرائيلي" يخشى ان تتطور الأمور الى حرب مفتوحة تعيد سفينة "إنرجين" من حيث أتت من دون أن تبدأ عملها وتنهيه خلال الأشهر المقبلة. ولهذا تقول الاوساط بأنّه على لبنان أن يُسارع الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن عن وجود "إنرجين" شمال الخط 29، أي في المنطقة المتنازع عليها، وبأنّها ستعمل بعد شهرين أو ثلاثة على إنتاج النفط من دون انتهاء عملية المفاوضات غير المباشرة مع لبنان.