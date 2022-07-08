الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تبلغ من ممثل الفاريز ومارسال بدء عملها بعد جمع الداتا والمستندات: المساءلة ستحصل على المستويات كافة واللبنة الأولى من مسار الإصلاح قد وضعت

أطلع المدير الإقليمي لشركة "الفاريز ومارسال" السيد جايمس دانيال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان "الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق".

واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لما "آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة الفاريز ومارسال".

وكالة الأناضول

اليونان: لا نستطيع منع بيع أسلحة أمريكية لتركيا إلى ما لا نهاية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إن بلاده ليست قادرة على منع بيع الأسلحة الأمريكية لتركيا إلى ما لا نهاية.

وأضاف في تصريح إذاعي محلي أن بلاده نجحت في إقناع أعضاء الكونغرس بأن بيع الأسلحة حاليا إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، "تسبب الاضطرابات في الجناح الجنوب الشرقي للحلف، ليس من مصلحة الولايات المتحدة".

وتابع: "بعد الآن أصبحت قرارات الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة (لتركيا) عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل وبيروقراطية، والكونغرس ليس مستعدا لبيع الأسلحة إلى تركيا في الوقت الحالي ما لم تغير سلوكها".

وأكد أن "بلاده لا ترغب بتركيا تعاني من العزلة على الساحة العالمية، ولا يوجد سبب يمنع اليونان وتركيا من أن تكونا أفضل صديقين".

وأضاف أن بإمكان بلاده أن تصبح جسرا بين تركيا والاتحاد الأوروبي "لكن ذلك ليس مرتبطا باليونان بل بتركيا"، وفق تعبيره.