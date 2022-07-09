TL

بدت الاستعدادات قائمة لعقد جلسة لمجلس النواب علما ان موعدها لم يحدد بعد وذلك لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة لاسيما من صندوق النقد الدولي.

المنار

قال وزير الاقتصاد امين سلام إن رغيف الخبز رهن بعض التجار والمحتكرين، مطالبا القضاء بالتحرك للمساعدة بضبط المخالفين. وخلافا لكل كلام عن ازمة طحين كشف سلام أن لبنان على موعد مع وصول اربعين الف طن من القمح قريبا..

nbn

في الشأن القضائي افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار حضر الى مكتبه في قصر العدل في بيروت وتبلغ مضمون عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية.

mtv

ازمة الرغيف تراوح مكانها، والتراشق بالاتهامات بين وزير الاقتصاد واصحاب الافران مستمر. وزارة الاقتصاد تؤكد ان اصحاب الافران يهربون الرغيف من امام المواطن، ويستخدمون الطحين المدعوم لصناعة منتجات اخرى غير مدعومة.

NTV

زيارة وحيدة ومفاجئة قام بها القاضي طارق البيطار يوم امس الى مكتبه في قصر العدل وذلك بناء على اتصال تلقاه من محكمة التمييز يطلب اليه الحضور.

OTV

بدء التنقيب عن النفط والغاز ينتظر. ينتظر زيارة جو بايدن للمنطقة، ومعها عودة آموس كوكشتاين، في وقت يسود التكتم تفاصيل العملية التفاوضية، باستثناء التشديد على المنحى الإيجابي.

LBC

الرئيس ميقاتي في بيان له اليوم ذكر فيه بما يلي: "أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدمتها الى فخامة الرئيس ميشال عون، الاسبوع الفائت، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية".

الميادين

عن وزير الخارجية الروسي: وزراء خارجية مجموعة العشرين حولوا تركيزهم إلى انتقاد روسيا بدلاً من مناقشة المشاكل الاقتصادية.

الجزيرة

وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية.

العربية

عن متحدث حكومي: عودة الوزراء إلى طوكيو بعد إطلاق النار على شينزو آبي