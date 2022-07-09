لبنان الحر

نبّهت وزارة البيئة، في بيان، من "ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات وخاصة مع نهاية هذا الأسبوع، حيث تشير خرائط مؤشر الحرائق المرفقة الصادرة عن مختبر الحرائق في جامعة البلمند إلى خطورة شديدة لإمكانية اندلاع نيران يصعب السيطرة عليها بسهولة وإلى احتمال تمددها بشكل مفاجئ وسريع".

صوت لبنان

لفت النائب بلال عبدالله انه يبدو أن الحكومة عالقة أمام المحاصصة وشهوة السلطة والطموحات الرئاسية وحزب اللقاء الديمقراطي أعلن عدم مشاركته في الحكومة لأننا لا نريد الدخول في المحاصصة.

radio orient

توجه رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​، للبنانيين بالقول: "أضحى مبارك وكل عام وانتم بخير. اعاده الله على ​اللبنانيين​ عموماً والمسلمين خصوصاً بأيام افضل واحوال احسن

اذاعة النور

لمناسبة عيد الأضحى المبارك، توجه النائب كريم كبارة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، متمنيًا الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخله لبنان مع شعبه الذي يقبع في قعر جهنم، كما أبناء طرابلس الذين غرقوا في البحر، وبالمناسبة يعتذر النائب كبارة عن تقبل التهاني بالعيد بسبب الظروف الصعبة أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

صوت المدى

أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إلى أنه "في ​عيد الأضحى​ نستخلص العبر من معاني التضحية وسموها، فحبذًا لو يضحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من أجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه.. كل عيد و​لبنان​ واللبنانيين بخير".