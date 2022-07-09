الديار/ هيام عيد

تناولت موضوع تشكيل الحكومة وقالت في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد موعد للاجتماع ما بين الرئيسين عون وميقاتي، تحدثت مصادر نيابية بارزة عن اتساع رقعة التباين بين الرجلين حول الملف الحكومي، وتحديداً حول الصيغة الحكومية التي كان قد طرحها الرئيس المكلّف غداة الاستشارات النيابية غير الملزمة، وتسرّبت بعد ساعات إلى الإعلام. كذلك تكشف المصادر النيابية، عن أن النقاش الحكومي قد بات مؤجلاً في الوقت الحالي، نتيجة التعقيدات التي دخلت على خطّ العلاقات بين الرؤساء الثلاثة، خصوصاً في ضوء التوتر الناشئ في ملف الترسيم. من جهة أخرى، تشير المصادر النيابية نفسها، إلى أنّ ملف التأليف يقتصر على نقاش مباشر وحصري ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولا دور في هذا المجال لأية قوى سياسية أخرى، خصوصاً أن المرحلة الراهنة دقيقة وتتطلب حكومةً فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات في ملفات مصيرية. وتشير المصادر إلى أنّه وبالرغم من التباين الحاصل بين الرئيسين فهما يشدّدان على وجوب الإسراع في إنجاز الملف الحكومي، وما من نية لدى أيّ منهما لتأخير عملية التشكيل، وبالتالي فإن باب التواصل لم يغلق، ولو أن اللقاء الذي كان مقرراً خلال الأسبوع الحالي قد أقفل في الوقت الراهن.

اللواء/ أحمد زين الدين

تحدّث عن الانتخابات البلدية وتناول موضوع بلدية بيروت وقال ثمّة ما يثير الريبة من بعض الطروحات بشأن بلدية عاصمة لبنان، والحديث عن بلديتين لبيروت وفق ما أثاره نائب تكتل "الجمهورية القوية" غسان حاصباني في شأن التنظيم الإداري لبلدية بيروت على أساس الدائرتين الانتخابيتين في العاصمة بجعل هذا المجلس وفق الدوائر الانتخابية المطبقة في قانون الانتخاب. وأضاف ثمة حقيقة وهي أن كل بيروت تتعرض للإهمال، ومعها أهاليها وسكانها الذين يبلغون بحدود مليوني نسمة بما فيها الناخبون الذين بلغوا حسب الانتخابات النيابية الأخيرة 505 ألف و906 ناخبين. وقال إنّ المطلوب هو تحقيق الوعود بقانون بلديات يطور العمل البلدي ويجعله إدارة محلية حقيقية تسهم في عملية التنمية على شتى مستوياتها، علماً أنّ البلدية هي اللبنة الأولى في اللامركزية الإدارية التي أقرّت في اتفاق الطائف ولم ترَ النور، ثم إنّ تقسيم بلدية عاصمة لبنان ليس حلاًّ بتاتاً، وهو خارج أي دور وسياق وطني لمدينة بيروت التي كانت وستبقى حافظة ومتمسّكة بصيغة العيش الواحد الموحد لكل اللبنانيين.