بري عرض مع السفيرة الفرنسية وزوار الأوضاع العامة وتلقى برقيات تهنئة بالعيد السيسي: لاستحضار روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية اللبنانية الفرنسية. كما استقبل رئيس المجلس ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان إدوارد بيجبدير (EDOUARD BEIGBEDER ) في زيارة برتوكولية بعد تعيينه ممثلا للمنظمة في لبنان. وكانت الزيارة مناسبة اطلع فيها بيجبدير رئيس المجلس على برامج عمل "اليونسيف" في لبنان وعملها لاسيما مجالات التعاون مع مجلس النواب. واستقبل بري سفير بلجيكا هوبير كورمان في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وكالة الأناضول

لافروف: مستعدون للتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لحل أزمة الحبوب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، عن استعداد بلاده للتفاوض مع تركيا وأوكرانيا لحل أزمة الحبوب.

وفي تصريح من جزيرة بالي الإندونيسية، الذي يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، قال لافروف "روسيا وتركيا على استعداد لضمان سلامة السفن (المحملة بالحبوب) حتى المضائق خارج المياه الأوكرانية". وشدد لافروف أن روسيا لا تمانع في حل مشكلة الحبوب (العالمية) عبر استخدام المخزون الروسي من الحبوب؛ مستدركا أن القيود الغربية الأحادية المتعلقة بتأمين السفن الروسية ومنع دخولها إلى الموانئ تسبب بمشكلة في طريقة دفع ثمن المنتجات الغذائية. وأضاف "إن كان الغرب يريد حقا إخراج الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، فيجب إجبار كييف على تطهير تلك الموانئ من الألغام، والسماح للسفن بمغادرة المياه الأوكرانية".