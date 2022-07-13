اليورو بدولار ...العملة الأوروبية تراجعت أم الأميركية ارتفعت؟

تراجعت قيمة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، خلال قعاملات أمس الثلاثاء، لتبلغ دولاراً واحداً، في مستوى لم يسجل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاماً. سجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش في تعاملات أمس، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر(كانون الأول) 2002 قبل أن ترتفع مجددا بشكل طفيف. وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع امدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.