الوكالة الوطنية للإعلام

حميه: بجهود العاملين في المطار رقم قياسي تاريخي في 7 تموز قارب ال20 ألف وافد

لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه إلى ان "عملية ‎تفعيل العمل في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لم تكن لتبلغ ذروتها لولا الجهود المشكورة للعاملين في المديرية العامة للطيران المدني والذين يعملون بجد وباللحم الحي ومعهم الأجهزة لتبقى بوابة الوطن مشرعة لكل بنيه ومريديه، ليُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في 7 تموز قارب ال20 ألف وافد، كرقم لم يسجل من قبل".

وكالة الأناضول

موسكو تحذر من صراع "محفوف بتصعيد نووي" مع واشنطن وحلفائها

حذرت الخارجية الروسية، الثلاثاء، من صراع مباشر محتمل "محفوف بتصعيد نووي" مع الولايات المتحدة وحلفائها. جاء ذلك في تصريح لمتحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت: "إن واشنطن وحلفاءها وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية". وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم". وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية.

بينما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيرا أن الموقف المبدئي لبلاده هو عدم جواز شن حرب نووية.