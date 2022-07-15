نداء الوطن 14/7/2022

انزاغي مدربا" لريجينا

اعلن نادي ريجينا من الدرجة الثانية الإيطالية التعاقد مع المدرب فيليبو انزاعي من دون ناد منذ اقالته من تدريب بريشيا للاشراف على الفريق .

امبيد "الفرنسي " يحلم بمنتخب " الديوك"

حصل نجم كرة السلة الكاميروني جويل امبيييد على الجنسية الفرنسية. وفقاً لمرسوم صادر في الرابع من تموز ونشر في الجريدة الرسمية

ما يشرع امامه أبواب منتخب فرنسا في دورة الألعاب الاولومبية في باريس 2024.

الجمهورية 14/7/2022

سوزوكي يغادر "موتو جي بي"

توصل سوزوكي وشركة "دورنا" المروجة لبطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" الى اتفاق يقضي بمغادرة الصانع الياباني الحلبات نهاية عام 2022 .

الجمهورية 15/7/2022

ديمبيليه يجدد عقده ...

جدد الجناح الفرنسي عثمان ديمييليه عقده مع برشلونة الاسباني حتى العام 2024 بحسب ما اعلن النادي الكاتالوني .

انطلاق مونديال " ام الألعاب" في يوجين

بعد تأجيلها من الصيف الماضي لمدة عام كامل بسبب تضارب موعدها مع أولمبياد طوكيو المؤجل .تعود عجلة مونديال العاب القوى الى الدوران

اليوم بنسخة واعدة بالأثارة والتشويق . هي الأولى في تاريخ بطولات العالم في الولايات المتحدة الأميركية.