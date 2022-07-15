TL

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، أن "الخوف الكبير الآن هو من دخول النار إلى داخل أهراءات ​القمح​ في ​مرفأ بيروت​"، مشيراً إلى "أننا سنتابع الأمر من أجل الوصول إلى حلول، ولكي لا يتم تعريض أي حياة شخص للخطر"، مبيناً أنه "يوجد فريق تقني ومهندسين مختصين بهذا الموضوع، يقومون بإرسال لنا تقرير يومي عن الموضوع".

المنار

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، "أننا نلتزم بقناعة وعزم بالتوجه الوطني الذي حدّده الأمين العام لـ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، وندعو السلطة و​الكتل النيابية​ لاتخاذ موقف مشرف حول موارد وطننا وسيادته". وجددت الكتلة دعوتها، إلى "تسريع الخطوات والأساليب المتاحة والضاغطة بحق لبنان في موارده من ​النفط والغاز​، والتنبه إلى ضيق الوقت والحذر من خداع الأميركيين ومراوغتهم".

nbn

بحثت ​لجنة التربية​ والتعليم برئاسة النائب حسن مراد، وبحضور وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، بإحتياجات الوزارة والمعوقات التي تواجهها، وكيفية إطلاق العام الدراسي المقبل في ​التعليم الرسمي​ وفي ​الجامعة اللبنانية​ وبمعاشات ​الأساتذة​".

mtv

أشار النّائب ​ميشال دويهي​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "نظرًا لحجم الكارثة الّتي أصابت البلاد في تفجير ​4 آب​، نطالب ​الحكومة اللبنانية​ بوضع الأهراءات ضمن برنامج "ذاكرة العالم" في ​اليونيسكو​ (Memory of the World Programme)".

NTV

مع دخول حزب الله مرحلة التنقيب في عمق الخرائط الإسرائيلية والأهداف البحرية، كانت إسرائيل تسلك طريق الصمت بحراً وبراً وجواً للمرة الأولى ولا تعقّب على تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومعادلة ما بعد بعد كاريش .

OTV

ذكر رئيس ​لجنة المال​ و​الموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان، "أننا أقرينا اتفاقية قرض ​البنك الدولي​ بقيمة 150 مليون دولار للقمح مع أسئلة وطلب إيضاحات على الحكومة الإجابة عنها مالياً ورقابياً"، لافتاً إلى أن "الحكومة قدمت شرحها حول طلب اعتماد إضافي بقيمة 10 الاف مليار للرواتب واستمرارية الدولة وقد أقرته اللجنة اليوم، وسنضغط على الحكومة لإرسال رؤيتها حول ​سعر الصرف​ في غضون أيام لإقرار موازنة العام 2022".

LBC

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد على بيان المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي.

المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يرد على المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

ومجددًا الرئاسة ترد على السرايا ثم السرايا ترد على الرئاسة ...

وهكذا دواليك في حرب إعلامية - سياسية تعني شيئًا واحدًا: انسوا تأليف حكومة جديدة ، فما تبقَّى من اسابيع حتى انتهاء العهد في الواحد والثلاثين من تشرين الأول، لا يكفي لتأليف حكومة وإعداد بيانها الوزاري ونيل الثقة.

الميادين

أشار الرئيس الإيراني، ​إبراهيم رئيسي​، الى "أننا نقول لواشنطن​ وحلفائها إننا لن نقبل أي محاولات لزعزعة ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة"، لافتاً الى أن "أي خطوة خاطئة من قبل ​الولايات المتحدة​ ستقابل برد صارم ومحكم ومباشر".

الجزيرة

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، خلال مؤتمر "​روسيا​ و​إيران​": أوجه تشابه تاريخية وعلاقات في القرن السادس عشر – القرن الحادي والعشرين"، "أننا نرى في إيران شريكاً يمكن الوثوق به، ويتشابه معنا في التفكير في سياق التغيرات العالمية المرتبطة بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومحاولات الغرب الجماعي لمقاومة هذه العملية الموضوعية بكل الوسائل".

العربية

أشار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى أن ​روسيا​ تستخدم الغاز "سلاح حرب" وعلينا الإستعداد "للتخلي عنه" وأن تستعد أوروبا لإنقطاع كامل إمدادات ​الغاز الروسي​.