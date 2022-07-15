لبنان الحر

أفاد مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في بيان، بأن وسائل الإعلام تناولت، خلال الأيام الماضية، مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة الجديدة، نسب بعضها الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وبعضها الآخر الى رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، والى سياسيين واعلاميين وغيرهم، والمؤسف أن بعض ما نشر من مواقف تجاوز الأصول، وأحياناً اللياقة وقواعد التخاطب".

صوت لبنان

أشار النائب ​نديم الجميل​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى "أننا لن نموت جوعًا ولن نموت ضحايا المشروع الإيراني الذي كلّف وما يزال يكلّف اللبنانيين ثمنًا باهظًا يدفعونه يوميًّا من لقمة عيشهم وأمنهم ومستقبلهم وأحلامهم".

radio orient

ذكر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، أنه "بعيدًا عن التحدي والكلام العالي وانسجامًا مع الواقعية السياسية، فهل من المسموح أن نُشرّع الـcapital control"، متسائلًا "ما هو موقف ​حزب الله​ وحلفاؤه من هذا الموضوع".

اذاعة النور

أشارك كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، "أننا نلتزم بقناعة وعزم بالتوجه الوطني الذي حدّده الأمين العام لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، وندعو السلطة و​الكتل النيابية​ لاتخاذ موقف مشرف حول موارد وطننا وسيادته". وجددت الكتلة دعوتها، إلى "تسريع الخطوات والأساليب المتاحة والضاغطة بحق لبنان في موارده من ​النفط والغاز​، والتنبه إلى ضيق الوقت والحذر من خداع الأميركيين ومراوغتهم".

صوت المدى

أبدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ​الشيخ علي الخطيب​، تعاطفه مع قضية ​الموقوفين​ في ​الإمارات​ واعداً بالعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، وذلك خلال استقباله وفداً من أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات في مقر المجلس، أطلعه على قضيتهم وظروف اعتقالهم ومعاناة ذويهم.