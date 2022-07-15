قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نهاية لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ملتزمة "بالاستثمار بأمن إسرائيل". وقال بايدن في ختام اجتماعه مع لبيد إنه "تحدثنا عن المشاكل والفرص الموجودة في الشرق الأوسط، وكذلك عن المحادثة التي سنجريها مع الهند والإمارات". وأضاف بايدن أنه "تحدثت عن رؤيتي لاندماج إسرائيل في المنطقة" وقال مسؤول إسرائيلي إن بايدن أبلغ لبيد بسعي واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي عبر "محادثات لن تستمر إلى الأبد" وبحث بايدن ولبيد العلاقات الإسرائيلية – السعودية، لكن هذا الموضوع بقي سرياً. وانضم فريقي العمل إلى اجتماع بايدن ولبيد، وكانت الحرب في أوكرانيا وتوسيع محتمل للمساعدات الإسرائيلية لكييف بين المواضيع التي جرى التداول فيها. وقال بايدن الذي رفض الخوض في مقتل جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي إن الغرض من زيارة السعودية "أوسع" ويهدف لـ"إعادة التأكيد" على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

قال لبيد إنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول السعودية وأنهما "يحاولان بناء تحالف من دول معتدلة" وقال "تحدثنا حول التهديد الإيراني. ونحن نعتقد أن هذه مسألة لا تهم إسرائيل فقط، وإنما مسألة عالمية". وطلب لابيد، من الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيه رسالة إلى السعودية، مفادها بأن يد إسرائيل ممدودة للسلام. وقال لبايدن: ستلتقي بقادة السعودية وقطر والكويت وعمان والعراق. أود منكم أن ترسل إليهم جميعاً رسالة منا: أيدينا ممدودة من أجل السلام. نحن على استعداد لمشاركة تقنيتنا وخبرتنا، وعلى استعداد للقاء أفرادنا والتعرف على بعضهم البعض، وعلى استعداد لعلمائنا للتعاون ولشركاتنا للتعاون.. إذا العالم فهم أننا سندافع عن أنفسنا وقيمنا فالسلام سيحل".

أكد مسؤول أميركي، أن السعودية ستسمح "قريباً" لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران مباشرة (تشارتير) من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج. وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية. وشدد على أن بايدن يركز خلال زيارته "على اندماج إسرائيل في منطقة الخليج، وخاصة مع السعودية".

نقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، عن مسؤولين مطلعين على مجريات زيارة الرئيس الأميركي، قولهم إن التوقعات تشير إلى أن السعودية ستسمح هذا الأسبوع لجميع الرحلات الجوية التجارية المتوجهة من وإلى إسرائيل بالتحليق في أجوائها. كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة بايدن، إن التوقعات ترجح أن تقدم السعودية على الإعلان رسميا، خلال الأسبوع الجاري، أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية من إسرائيل بالتحليق في مجالها الجوي.

أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من نظيره الأمريكي جو بايدن، إطلاق عملية سياسية مع إسرائيل ترتكز على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وسيضع الرئيس الأمريكي "في صورة الأوضاع والتطورات السياسية وحالة التصعيد الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي وأثره على حل الدولتين". وأشار المصدر أيضا إلى أن عباس "سيجدد مطلبه للرئيس الأمريكي بضرورة رفع اسم منظمة التحرير الفلسطينية من لوائح الإرهاب الأمريكية وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وعودة الدعم الأمريكي غير المشروط".

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم. وعلّق هنية على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، قائلا إن "محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة من خلال دمج دولة إسرائيل فيها، ومنحها الأمن من خلال تشكيل تحالفات مع الحكومات العربية سوف تفشل، لأن موقف الشعوب في تلك الدول يعارض هذه التحالفات". ودعا هنية إلى حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها، يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.