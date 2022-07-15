حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وإسرائيل من "رد قاس ومؤسف" على أي عمل ضد الجمهورية الإسلامية. وذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية أن رئيسي ألقى باللوم على واشنطن وحلفائها الإقليميين في زعزعة استقرار المنطقة. وأضاف رئيسي أن إسرائيل "لا يمكن أن تقيم علاقات طبيعية في المنطقة على الإطلاق".

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن استخبارات الحرس الثوري تخوض حرباً مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات الاستكبار العالمي التي تسببت بانهيار أنظمة كبيرة. واعلن أن "الأعداء حاولوا لسنوات التعرف على أبعاد ونطاق قوتنا من خلال التسلل إلى صفوف الحرس الثوري، لكن الجهود الاستخباراتية للقوات المسلحة أغلقت الطريق أمام العدو"، مشددا على "أننا ننظر إلى العدو بواقعية".

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن طهران تعتبر شريكاً موثوقاً لموسكو، وتعتزم روسيا زيادة التعاون معها، وتوحيد الجهود لمواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف بوغدانوف، خلال مؤتمر "روسيا وإيران: أوجه تشابه تاريخية وعلاقات في القرن السادس عشر – القرن الحادي والعشرين": "نحن نرى في إيران شريكا يمكن الوثوق به، ويتشابه معنا في التفكير في سياق التغيرات العالمية المرتبطة بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومحاولات الغرب الجماعي لمقاومة هذه العملية الموضوعية بكل الوسائل".

أشاد الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، محمد حسين سلطاني فرد، بموقف القاهرة في معارضتها المشروع الأمريكي لحشد تحالف ضد طهران. وأضاف أن هذا المشروع، شأنه شأن مشروع إنشاء شرق أوسط كبير، وصفقة القرن، سيولد ميتا.

قضت محكمة سويدية، بالسجن المؤبد على مواطن إيراني بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي أثناء عمله كمساعد لنائب المدعي العام في سجن غوهاردشت خارج مدينة كرج الإيرانية. وإذا أطلق سراحه في النهاية، سيطرد نوري من السويد، كما يستطيع نوري استئناف الحكم.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي ، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أعلن أني سأسلم استقالتي الليلة لرئيس الجمهورية". رفض الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قبول الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء للحضور إلى البرلمان لإلقاء كلمة من أجل إعطاء تقييم للوضع الذي نشأ نتيجة اجتماع اليوم في مجلس شيوخ الجمهورية". وأجرى مجلس الشيوخ ، تصويتاً على الثقة بحكومة البلاد، على خلفية إجراءات الدعم الاقتصادي للسكان.

وصف محام من البيت الأبيض اجتماعاً عقده دونالد ترامب في 18 كانون اول2020 في المكتب البيضوي عند منتصف الليل بأنه كان "ضرباً من الجنون"، في حين قالت مساعدة تنفيذية إنه كان "منافياً للعقل". وكان الرئيس السابق دونالد ترامب يتشاور في تلك الليلة مع ثلاثة مستشارين خارجيين عرضوا عليه خططًا مخيفة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز بها جو بايدن. وقالت اللجنة إنهم عرضوا على ترامب مسودة مرسوم رئاسي يسمح لوزير الدفاع بالحجز على آلات التصويت وتعيين باول مدعية عامة خاصة للتحقيق في الانتخابات.

