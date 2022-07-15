أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان و"وزراء آخرين في الحكومة السعودية". في زيارته إلى السعودية التي تبدأ اليوم. وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، ورفض الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات. وقال سوليفان: "سيعطي الرئيس تصريحات واستراتيجية واسعة وقوية حول مقاربته للشرق الأوسط"، ولفت إلى أن بايدن سيناقش الأمن والاقتصاد ودور أمريكا "التاريخي في المنطقة والتزامه بالمضي قدماً بقيادة أمريكية قوية للشرق الأوسط".

صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في كانون الاول 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين حتى 14 تموز 2023.

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن أزمة الجفاف وشح المياه يهددان استقرار حياة سكان جنوب العراق بشكل مباشر ويسببان خسائر مادية فادحة، متهماً تركيا وإيران بقطع المياه.

أفادت مصادر ليبية أن قوة تابعة لحكومة الوحدة اقتحمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لتسليمها للرئيس الجديد .وذلك بعد رفض الرئيس المقال للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة فرحات بن قدارة.

أقرّ الملك محمد السادس تشكيل هيئات تنظيمية للطائفة اليهودية المغربية تهدف إلى تدبير شؤونها و"الاعتناء بتراثها اللامادي" بصفته "مكوّناً" لثقافة المملكة. وتتوخى التدابير الجديدة، تعزيز "ارتباط اليهود المغاربة المقيمين في الخارج ببلدهم الأصلي. "واشار البيان الرسمي إلى أنّ "هذه التدابير تستمدّ روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية لكلّ المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريساً للرافد العبري كمكوّن للثقافة المغربية الغنيّة بتعدّد روافدها".

وجه مكتب الادعاء العام الفرنسي اتهامات للداعية الإسلامي، طارق رمضان، باغتصاب 4 سيدات، وطالب بمثوله للمحاكمة، وقال مكتب الادعاء العام الفرنسي إنه استدعى المفكر الإسلامي للمثول أمام المحكمة بشأن تهم اغتصاب. وأكد الإدعاء أن إحدى القضايا الموجهة ضد المتهم، كانت الضحية فيها "امرأة ضعيفة تحتاج لحماية" ورغم ما يواجهه طارق رمضان من جرائم اغتصاب تلاحقه منذ سنوات، إلا أنه يصر على إنكارها ويزعم أنها مجرد ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، وهو ما نفته تحقيقات النيابة الفرنسية التي أكدت صحة الاتهامات الموجهة لحفيد مؤسس جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة جديدة لشباب الجماعة تجاه قياداتهم المختلفة.