اللواء/ كارول سلوم

تناولت موضوع البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية والحكومة أمس وقالت أصبح تأليف الحكومات في لبنان معتمداً على بيانات وبيانات مضادة، وما هو ظاهر أن التنازل عن الحقوق الدستورية قد لا يحضر عند شريكي التأليف وهذه مسألة يصعب حلها. وأضافت يقر كثيرون أنّ التسريبات أضرت بعملية التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة كما أن تسريب المسودة الحكومية في بداية مشوار التأليف جعلت الرئيس ميقاتي ينقز دون إغفال ما حكي في الإعلام عن سحب التيار الوطني الحر الوزراء المسيحيين من الحكومة. كذلك قالت إنّ مصادر سياسية مطلعة أفادت ل"اللواء" أنّ كُلاًّ من الرجلين أفصحا عما يقصدانه، ما قد يفسح في المجال امام إمكانية فتح صفحة جديدة لاسيما إذا توافرت رغبة مشتركة ونية حقيقية لتجاوز العراقيل أمام قيام حكومة جديدة، والأمر مرهون بما قد يحصل بعد عودة الرئيس المكلف من الخارج، مشيرةً إلى أنّ هناك من يتوقع أن يكون الجدل الحاصل قد انتهى عند حد صدور البيانين. ونفت المصادر أي كلام يشير إلى عدم رغبة رئيس الجمهورية في التعاون مع الرئيس ميقاتي، كما نفت ما يُحكى عن عدم رغبة عون في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أنه يريد حكومة مكتملة الأوصاف دستورياً ولا يقبل أن تكون آخر حكومة للعهد حكومة تصريف أعمال تدير الفراغ الرئاسي في حال وقع.

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

قالت تميّز القطاع المصرفي اللبناني بالسرّية المصرفية التي كانت مصدر جذب للأموال الوافدة من الخارج. لكن، وبعد الانهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي، هل بات لزاماً إلغاء هذه الميزة، خدمة للتدقيق الجنائي ولمعرفة أين تبخّرت الاموال؟ أم هناك خصوصية لبنانية لا يمكن تخطّيها؟ وقالت أنجزت اللجنة الفرعية في لجنة المال والموازنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية، بعدما أدخلت بعض التعديلات عليه، على ان تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للبت به بشكل نهائي. من جهتها، تسعى لجنة المال إلى توفير أحد مطالب الحكومة للسير قدماً بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وما تعديل قانون السرّية المصرفية سوى واحد من سلّة شروط طلبها الصندوق إلى جانب "الكابيتال كونترول" وإقرار الموازنة وإعادة هيكلة المصارف. أمّا إقرار مشروع قانون رفع السرّية المصرفية فيهدف في الدرجة الاولى إلى معالجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، ويتيح الوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المعنية، على أن يلعب لاحقاً دوراً مسهّلاً في عملية إعادة هيكلة المصارف. إلى ذلك، يبدو انّ في مقابل كل الإيجابيات التي يحملها إقرار هذا المشروع، هناك مساوئ قد لا يتمكّن لبنان من تخطّيها او التعايش معها. وفي هذا السياق، يذكر أنّ بعض التعديلات المقترحة على قانون السريّة المصرفية شملت الآتي: حظر الحسابات المرقّمة، وهو المعمول به راهناً، السماح للسلطات القضائيّة أو هيئة التحقيق الخاصّة أو أي سلطة أخرى ذات صلاحيّة بإلقاء الحجز على الأموال المودعة لدى المصارف، كذلك إعطاء صلاحيّة رفع السرية المصرفية وطلب الداتا المصرفيّة لكل من: السلطات القضائيّة التي تنظر في جرائم الفساد والجرائم الماليّة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنيّة لضمان الودائع، ومصرف لبنان، والسلطات الضريبيّة المختصّة، بالإضافة إلى هيئة التحقيق الخاصّة. وتمكين السلطات التي تملك صلاحيّة الحصول على المعلومات المصرفيّة من تبادل هذه المعلومات في ما بينها. إضافةً إلى إعطاء لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان صلاحيّة مراقبة تطبيق القانون، لجهة امتثال المصارف لطلبات المعلومات المصرفيّة الواردة إليها، وإحالة المصارف غير الممتثلة إلى الهيئة المصرفيّة العليا، على أن يكون لدى الهيئة مهلة أسبوعين لاتخاذ الإجراءات القانونيّة في حق المصارف المخالفة.