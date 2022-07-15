وكالة الأناضول

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يتعلق ببيع مقاتلات أف 16 لتركيا

صادق مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على ملحق لمشروع قانون بتفويض الدفاع الوطني (NDAA) لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا مرتبطًا بشروط معينة .

وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية التي اوردت الخبر ان ذلك يأتي في إطار مناقشة مستمرة في مجلس النواب الامريكي حول مشروع القانون الذي يتضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لعام 2023. واشارت الى ان المجلس صادق على ملحق طرحه النائب الديمقراطي عن ولاية نيوهامشير كريس باباس، بشأن بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا بناء على شروط معينة حيث حصل الملحق خلال التصويت في المجلس على 244 صوتًا مؤيدًا مقابل 179 صوتا رافضا.

ويطالب الملحق لجنتي الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الامريكي بالتعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع المقاتلات لتركيا متوافقًا مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يتم استخدام المقاتلات المباعة "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني".

ومن المقرر أن يتم التصويت على كامل المشروع لاحقًا في الجمعية العامة للمجلس، ويتعين أن يكون الملحق المذكور بشأن بيع المقاتلات لتركيا موجودًا ضمن المشروع ذاته في مجلس الشيوخ أيضًا .