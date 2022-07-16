TL

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى "أنني سأتابع مطالب موظفي وزارة الإعلام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل".

وأعرب في حديث تلفزيوني لقناة "المنار"، عن "حزنه لتوقف الوكالة الوطنية عن بث الأخبار"، مشددًا على أن "المطالب محقة في ظل الوضع المعيشي الذي نعيشه اليوم".

المنار

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إلى أن "قدرات الحزب تطورت، والعدو تراجع في بعض الأماكن"، موضحًا "أننا لا نريد الدخول في سجال من بعد خطاب السيد حسن نصرلله". ولفت إلى "أننا نحتاج للثروة النفطية، فهي مهمة بظل الأوضاع التي نعيشها"، مشددًا على أن "البعض يرى أن المعارضة تُرَبح شعبيًا".

nbn

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عن "انجاز دفاتر الشروط لإطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك".ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "في الآونة الأخيرة كان هناك تكهنات عديدة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن الباصات الفرنسية ما زالت في المرفأ واجتهادات أخرى بخصوصها، لأجل ذلك فأن مؤتمرنا اليوم يتمحور حول أمرين اساسيان وهما: تشخيص واقع النقل في لبنان والخطوات التي قمنا بها لاصلاح موضوع النقل العام في لبنان".

mtv

اشارت مرجعية سياسية الى أن اتصالات تجري على قدم وساق في موضوع رئاسة الجمهورية، لافتة الى انه يحكى ان البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لمح في هذا السياق امام زواره الى مجموعة من الاسماء قد يكون من بينها اشخاص لا ينتمون الى بعض الاوساط الحزبية، في حين ان مرجعية سياسية اكدت بعض الاسماء المطروحة قد تشكل استفزازا لعدد من الافرقاء.وفي هذا السياق يتم الحديث عن احتمال ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، على الرغم من انه قد يشكل حاجزا امام الثنائي الشيعي والعلاقات التي تربطه بالولايات المتحدة، وفي حال الاصرار عليه قد يكون رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية هو مرشح الفريق الاخر بالاتفاق مع "التيار الوطني الحر"، الذي أصبح على مسافة أقرب الى فرنجية من حزب "القوات اللبنانية".

NTV

سجل جو بايدن انه الرئيس الاميركي الاول الذي عبر َمن تل ابيب الى جدة في رحلة مباشرة مستفيدا من المنصة التي افتتحها المملكةُ اليوم من خلال اعلان الهيئة ِ العامة للطيران المدني السعوديفَتْحَ الاجواء لجميع الناقلات الجوية التي تَستوفي متطلبات العبور وربطت السعودية قرارَ فتحِ اجوائها بحرصها على الوفاء بالتزاماتها المقرَّرَة في اتفاقية شيكاغو عام 1944 والداعية ِالى عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية وتنفيذا لاتفاقية وضعت قبل سبعين عاما كان بايدن صاحب اللقب بخرق المحظور لكن الابرز هو قدرتُه على تسجيل خروقاتٍ اقتصادية ٍ نفطية تنقذ اوروبا واميركا على حد سواء من حصار القرن والذي فرضته الحربُ الاوكرانية الروسية وهذه ركيزة ُ الجولة في شقها العربي.

OTV

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برئيس مجلس نواب المجر وتم التباحث بمشاكل لبنان والمجر السياسية والاقتصادية. كما تباحثا بتحديات المسيحيين بأوروبا والشرق.

LBC

خفّض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، "حصص الأفران الكبيرة من الطحين المعدّ لإنتاج الخبز العربي منعاً لاستعماله في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة، وتشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة انتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة".

وأكّد سلام، أن "هذا الاجراء هو جزء من ورشة إصلاح ترمي إلى إعادة تقييم جداول التوزيع ومراقبة الكميات التي توزع في السوق، حفاظاً على خبز المواطن ولوضع حدّ لتجّار الأزمات، على أن تنشر كل هذه الجداول أمام الرأي العام التزاما بالشفافية".

الميادين

أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ "طهران لن تتراجع عن حقوقها الطبيعية وهدفها هو التوصل لاتفاق نووي جيّد وقوي ومحكم".يُذكر أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، وخلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أشار إلى أنه "يجب العودة إلى الاتفاق النووي والقرار بيد إيران الآن"، موضحًا أنّ "الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ هائلا من الإدارة السابقة".

الجزيرة

تبنى الاتحاد الأوروبي، حزمة جديدة من المعايير لتعزيز حزم العقوبات الستة "غير المسبوقة" ضد روسيا.

وذكر مسؤولان في وقت سابق، أن "المفوضية الأوروبية ستتبنى يوم الجمعة الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظرا على استيراد الذهب الروسي وتعديل الإجراءات التقييدية الحالية لتجنب إعاقة الصادرات الغذائية".

العربية

أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف الحجرف، إلى أهمية إنعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق أعمالها في مدينة جدة يوم غد السبت بدعوة من سلمان بن عبد العزيز. ويشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، والأردن، ومصر، والعراق، ورئيس الولايات المتحدة في قمة جدة للأمن والتنمية.